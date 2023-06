Novaland tái khởi động Aqua City - dự án từng được Chủ tịch Bùi Thành Nhơn kiến nghị với Thủ tướng chọn thí điểm tháo gỡ khó khăn

Sáng 23/6, Novaland cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và các đối tác nhà thầu, các bên đã ký kết hợp tác để tái khởi động, tiếp tục triển khai thi công dự án Aqua City phân khu River Park 2, Phoenix Central 1, Phoenix North 5 tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Theo thỏa thuận, VPBank sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Chủ đầu tư và các nhà thầu để tiếp tục thi công phân khu River Park 2 và hai phân khu thuộc đảo Phượng Hoàng (Phoenix) với đầy đủ điều kiện pháp lý.

Khu đô thị Aqua City nằm tại đường Hương Lộ 2, Long Hưng, TP Biên Hòa có quy mô lên đến 1.000ha. Dự án được chủ đầu tư Novaland triển khai từ năm 2008 và được chia thành 7 phân khu gồm: The Suite, Elite, Stella, The Grand Villas, The Valencia (River Park 1), River Park 2 và Đảo Phượng Hoàng.

Tại hội nghị thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững hồi tháng 2/2023, Chủ tịch HĐQT Novaland, ông Bùi Thành Nhơn kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chọn khu đô thị Aqua City ở Đồng Nai để Tổ công tác của Thủ tướng thí điểm tháo gỡ khó khăn và Novaland mong ước thời gian tháo gỡ trong 1 tháng.

Đến cuối tháng 5/2023, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị làm việc trực tiếp với ông Bùi Thành Nhơn (chủ tịch Novaland) liên quan đến dự án Aqua City.

Chỉ đạo này được Thủ tướng đưa ra sau khi nhận được công văn của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đơn của Tập đoàn Novaland, UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị khẩn cấp tháo gỡ vướng mắc của các dự án tại tỉnh Đồng Nai.

Tại Đồng Nai, Novaland đang là chủ đầu tư của 9 dự án, đó là các dự án thành phần của khu đô thị kinh tế mở Long Hưng (gồm 3 dự án thành phần khu dân cư Long Hưng, khu đô thị Đồng Nai WaterFront, khu đô thị Aqua City) và dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp cù lao Phước Hưng. Cả 2 dự án này đều thuộc phân khu C4, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian vừa qua, Novaland liên tục tái khởi động các dự án như The Grand Manhattan, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm và Khu dân cư phức hợp Victoria Village.

Tại ĐHĐCĐ vừa diễn ra ngày 22/6, ông Ng Tech Yow, Tổng giám đốc Novaland cho biết: "Tập đoàn đang tái khởi động lại các dự án, từ từ gầy dựng lại niềm tin cho khách hàng. Các đối tác tài chính, nhà thầu chính, nhà thầu phụ đã quay lại với chúng tôi".

Vị này chia sẻ thêm, trong năm 2023, Novaland đề ra những kế hoạch cụ thể về hoạt động phát triển xây dựng dự án, sắp xếp lại ưu tiên cho những công trình sắp hoàn thiện để tiếp tục bàn giao sản phẩm cho khách hàng; chọn những dự án tốt có khả năng thanh khoản cao, đẩy nhanh các bước hoàn thiện pháp lý để kịp thời đáp ứng khi thị trường hồi phục.

Ngoài ra, Novaland đang tiếp tục rà soát các quỹ đất, thoái vốn các quỹ đất chưa được ưu tiên phát triển để giảm nợ và thương lượng, đàm phán thu xếp vốn cổ đông cho các dự án sẽ phát triển trong thời gian tới.

Giai đoạn 2024 - 2025, Novaland dự kiến triển khai thêm hai dự án bất động sản đô thị tại TP.HCM và một dự án đô thị vệ tinh lân cận TP.HCM.