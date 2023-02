Không phải giảm giá, đây mới là cách các hãng xe nội địa Trung Quốc dùng để thu hút khách hàng, Tesla khó chồng khó

Ảnh minh họa

Tại thị trường Trung Quốc, việc giảm giá xe của Tesla đã mang lại doanh số bán hàng tăng vọt trong tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên các nhà phân tích cảnh báo rằng nhà sản xuất đến từ Mỹ cần đối mặt với thách thức lớn hơn khi các nhà sản xuất nội địa đã tìm ra cách khác để thu hút khách hàng.

Gần như ngay lập tức, đợt giảm giá tháng 1 của Tesla đã thúc đẩy lượng xe do Trung Quốc sản xuất tăng 18% so với tháng 12. Các nhà phân tích cho biết Tesla đã bị tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh ở Trung Quốc trong việc giới thiệu các mẫu xe mới, cải thiện hệ thống định vị và bổ sung thêm những điểm nhấn nội thất sang trọng hoặc dịch vụ khách hàng.

Ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc (CPCA) cho biết: “Tesla đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng về danh mục sản phẩm đang rất hạn chế. Sự chậm chạp trong việc đáp ứng sở thích của người tiêu dùng Trung Quốc đã dẫn đến một vị trí rất thụ động cho Tesla. Nếu chỉ dựa vào việc giảm giá, điều này là không đủ đối với khách hàng Trung Quốc.”

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc dự kiến ​​doanh số bán xe điện và xe hybrid sẽ tăng 35% vào năm 2023 lên 9 triệu xe - gần 1/3 tổng doanh số bán xe mới của Trung Quốc.

Trong khi Tesla đã tăng doanh số bán hàng tại Trung Quốc - thị trường lớn thứ hai của họ sau Mỹ thì hãng cũng đang đánh mất thị phần. Từ 15% vào năm 2020, thị phần của Tesla trên thị trường xe điện Trung Quốc đã giảm 1/3 xuống chỉ còn 10% vào năm 2022, theo dữ liệu từ CPCA.

Tesla cung cấp hai mẫu xe ở Trung Quốc bao gồm Model 3 và Model Y. Cách tiếp cận đơn giản đó đã thúc đẩy quy mô và giảm chi phí.

Sau đợt giảm giá mới nhất, Model 3 có giá khởi điểm khoảng 34.000 USD và Model Y là 38.000 USD. Tuy nhiên, những người mua xe hơi Trung Quốc, đã quay trở lại các phòng trưng bày trong năm nay sau khi kết thúc các biện pháp phòng dịch khó khăn của Trung Quốc đang bị các đối thủ cung cấp nhiều lựa chọn thay thế săn đón.

BYD đã vượt qua Tesla về doanh số bán hàng toàn cầu vào năm ngoái và có vốn hóa hơn 100 tỷ USD, cung cấp hơn 60 phiên bản khác nhau của xe điện và xe hybrid cắm điện. Hãng xe điện Nio cũng đã tăng từ 2 mẫu xe lên 6 trong cùng kỳ và có kế hoạch ra mắt thêm 5 mẫu nữa trong năm nay.

"Dòng sản phẩm đang bị "lão hóa" là một vấn đề thực sự đối với Tesla," ông Yale Zhang, Giám đốc điều hành của Công ty tư vấn Automotive Foresight có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. "Một khi BYD và các công ty khởi nghiệp xe điện khác giảm giá, hiệu ứng giảm giá của Tesla có thể biến mất trong nháy mắt."

Phần mềm tự lái và hệ thống định vị của Tesla, được CEO Musk quảng cáo là thế mạnh cạnh tranh, cũng bị khách hàng chỉ trích về cập nhật chậm và lỗi trên đường Trung Quốc.

Bài toán khó cho Tesla

Thiết kế của Tesla với nội thất rộng và chất liệu da tổng hợp, vẫn thu hút lượng người dùng nhất định.

Cui Yang, một bác sĩ 31 tuổi đang mua một chiếc Tesla ở Bắc Kinh sau đợt giảm giá gần đây, cho biết anh đã bị phong cách nội thất tối giản của Tesla thu phục.

Mặt khác, các thương hiệu Trung Quốc như Nio và Zeekr chào mời chất liệu da Napa mịn như bơ và các tính năng sang trọng truyền thống như ghế ngồi có chức năng mát-xa nhắm đến trải nghiệm của hành khách cũng như của người lái.

Li Auto đang nhắm mục tiêu đến những người mua xe điện đang tìm kiếm những chiếc ô tô có thể chở gia đình - những người mong muốn trả cao hơn mức giá hiện tại của Tesla với giá khởi điểm khoảng 44.000 USD -phân khúc mà họ kỳ vọng sẽ đạt doanh số 10 triệu xe trên toàn thị trường vào năm 2025 .

Người tiêu dùng Trung Quốc như Lin Wenwei, 50 tuổi, muốn ủng hộ một thương hiệu Trung Quốc mặc dù Tesla sản xuất xe điện mà họ bán ở Trung Quốc.

“Tôi luôn có xu hướng mua một thương hiệu xe điện nội địa cho ngành công nghiệp quốc gia,” Lin nói khi đang thử chiếc sedan Seal cho con trai mình tại một cửa hàng đại lý BYD ở ngoại ô Thượng Hải sau khi mua một chiếc hatchback BYD Dolphin cho mình.

