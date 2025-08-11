Không phải lưỡi hổ hay kim tiền, đây mới là cây “bảo vệ cửa ngõ”, xua tà giữ lộc, trồng 1 chậu như sở hữu 5 két vàng

Nhiều người khi nghĩ đến cây phong thủy thường nhắc ngay đến lưỡi hổ, kim tiền hay trầu bà – những loài cây nổi tiếng về khả năng hút lộc, thanh lọc không khí. Nhưng trong thế giới cây cảnh, có một loài tưởng như bình thường lại mang sức mạnh phong thủy đặc biệt, được ví như “lá bùa” bảo vệ cửa ngõ và giữ chặt tài lộc cho gia chủ: cây ngọc bích (Crassula ovata), hay còn gọi là cây phỉ thúy, cây may mắn.

Cây ngọc bích có nguồn gốc từ Nam Phi, thuộc họ thuốc bỏng, nổi bật với những chiếc lá dày, tròn đầy, màu xanh ngọc mát mắt, mép lá đôi khi ánh đỏ khi được tắm nắng đầy đủ. Chính hình dáng lá tròn mập này khiến nhiều người liên tưởng đến đồng xu, biểu tượng của sự giàu có và sung túc. Thân cây cứng cáp, có thể sống hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm nếu được chăm sóc tốt, càng già thân càng to, tán càng rộng, giống như một “cây tiền” thu nhỏ. Vào mùa lạnh, cây có thể nở những chùm hoa nhỏ màu trắng hoặc hồng nhạt, tạo điểm nhấn thanh lịch cho không gian.

Ý nghĩa phong thủy "giữ của" cho chủ nhân

Trong phong thủy, cây ngọc bích được xem là biểu tượng của tài lộc, phú quý và may mắn. Người châu Á tin rằng đặt chậu ngọc bích ở gần cửa ra vào, hướng Đông Nam hoặc gần quầy thu ngân sẽ giúp tiền bạc đổ vào như nước và được “giữ chặt” trong nhà. Hình dáng lá giống đồng xu không chỉ mang ý nghĩa giàu sang mà còn tượng trưng cho sự tròn đầy, viên mãn trong cuộc sống. Ngoài ra, cây còn được coi là tấm lá chắn năng lượng, giúp xua đi tà khí và những điều xui xẻo, đặc biệt khi đặt ở vị trí “cửa ngõ” của ngôi nhà. Nhiều doanh nghiệp nhỏ chọn đặt một chậu ngọc bích ở cửa chính như lời chúc cho việc kinh doanh thuận lợi, khách hàng ghé thăm thường xuyên.

Chăm cây ngọc bích dễ hơn nhiều người nghĩ

Không giống như nhiều cây phong thủy khác đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ, cách trồng cây ngọc bích khá đơn giản. Cây ưa sáng, đặc biệt là ánh nắng buổi sáng và chiều muộn. Chỉ cần đặt cây ở ban công, bệ cửa sổ hoặc phòng khách nhiều ánh sáng là cây có thể phát triển xanh tốt. Đất trồng nên là đất tơi xốp, thoát nước nhanh, có thể trộn đất thịt với cát và xơ dừa. Tưới nước vừa phải, khoảng 7 – 10 ngày một lần vào mùa mát, 3 – 5 ngày/lần vào mùa nắng; tuyệt đối tránh để đất ngập úng vì cây rất dễ thối rễ.

Nhiệt độ lý tưởng từ 18 – 26°C, tuy nhiên cây có thể chịu được nhiệt cao nếu đủ nước và ánh sáng. Mỗi 2 tháng nên bón một ít phân hữu cơ hoặc phân tan chậm để duy trì màu xanh mướt của lá. Khi cây mọc quá dày, có thể cắt tỉa nhẹ để tạo dáng đẹp và kích thích chồi mới. Cây ngọc bích cũng rất dễ nhân giống: chỉ cần cắt một cành khỏe mạnh, để khô vết cắt 1 – 2 ngày rồi cắm xuống đất ẩm là sẽ ra rễ nhanh chóng.

Bên cạnh ý nghĩa phong thủy, ngọc bích còn là loại cây cảnh dễ kết hợp với nội thất hiện đại. Màu xanh ngọc của lá tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu, phù hợp với không gian tối giản hoặc sang trọng. Một chậu ngọc bích đặt trên bàn làm việc không chỉ giúp “tăng phong thủy” mà còn đem lại cảm giác thư thái trong những giờ làm việc căng thẳng. Đặc biệt, vì khả năng chịu hạn tốt, cây gần như không đòi hỏi chăm sóc hàng ngày, rất phù hợp với người bận rộn.







