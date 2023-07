Không phải Mỹ hay Trung Quốc, đây mới là thị trường đang “ăn nên làm ra” nhất của các hãng xe điện: Doanh số xe tăng 11 tháng liên tiếp, là nơi VinFast vừa đặt chân

Ảnh minh họa

Theo báo cáo từ Bloomberg, doanh số bán ô tô ở châu Âu đã tăng mạnh trong tháng 6 do nhu cầu ô tô điện đang ngày càng tăng và nguồn cung phụ tùng xe được cải thiện đã giúp tổng thể thị trường ghi nhận tăng trưởng tháng thứ 11 liên tiếp.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu, lượng đăng ký xe mới đã tăng 19% lên 1,27 triệu xe, trong đó doanh số xe thuần điện tăng 55% và doanh số bán xe động cơ diesel giảm đến 10%.

Tuy nhiên các nhà sản xuất ô tô vẫn đang đối diện với tình trạng giảm đơn đặt hàng do tình trạng thiếu hụt các thành phần quan trọng như chất bán dẫn – dù đã giảm bớt so với giai đoạn trước đây. Triển vọng tăng trưởng vẫn đang bị đe dọa bởi khả năng tắc nghẽn chuỗi cung ứng có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào trong bối cảnh người tiêu dùng có thể cắt giảm chi tiêu do chi phí sinh hoạt cao hơn và tăng trưởng toàn cầu chậm lại.

Doanh số xe đã tăng 11 tháng liên tiếp tại khu vực này. Đồ họa: Bloomberg

Người mua ở Đức đã đăng ký 52.988 ô tô chạy hoàn toàn bằng điện trong tháng 6, nhiều nhất ở châu Âu và tăng 64% so với cùng tháng năm ngoái. Pháp cũng đóng góp vào tăng trưởng xe thuần điện với doanh số 33.280 chiếc, trong khi Hà Lan bổ sung 13.892 chiếc xe chạy bằng pin.

Bao gồm tất cả các loại xe chạy nhiên liệu và điện, Volkswagen đã bán được nhiều xe du lịch nhất trong khu vực, đạt 325.612 chiếc được giao đến tay khách hàng, tăng 27% so với năm ngoái. Doanh số bán hàng của Stellantis giảm 2,5% xuống còn 210.495 — đứng thứ hai về tổng thể.

Đức nói riêng và châu Âu nói chung đang ngày càng hấp dẫn các hãng xe điện lớn như Tesla, BYD và các thương hiệu xe điện Trung Quốc khác. Tesla đang có kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất tại nhà máy của mình ở Đức, hãng dự kiến sẽ mở rộng gấp đôi quy mô nhà máy hiện tại và nâng số lượng nhân viên từ 10.000 lên hơn 22.000 người. Sau khi hoàn tất, nhà máy này có thể đạt công suất 1 triệu xe/năm, đứng số 1 tại Đức và còn sản xuất một lượng lớn pin xe điện. Tuy nhiên, sự phản đối từ người dân đã khiến giai đoạn đầu triển khai dự án phải tạm hoãn.

Hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk đã bán được 47.606 xe, vượt lên trên các thương hiệu địa phương như Fiat và Citroën và tăng hơn gấp đôi số lượng đăng ký so với thời điểm một năm trước.

Về phía VinFast, hãng xe điện Việt Nam cũng không thể bỏ qua thị trường hấp dẫn này. Hãng đã chính thức khai trương cửa hàng tại thành phố Berlin. Đây là cửa hàng VinFast thứ ba tại Đức, khẳng định mục tiêu tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Châu Âu.

VinFast đã khai trương các cửa hàng tại Châu Âu ở Cologne và Oberhausen (Đức); Paris Madeleine, Paris Raspail và Rennes (Pháp); và Amsterdam, Rotterdam (Hà Lan) và số lượng các cửa hàng mới sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.