Không phải người giỏi nhất, nhưng 3 kiểu nhân viên này luôn được sếp tin tưởng và trọng dụng

Trong môi trường doanh nghiệp hiện nay, năng lực chuyên môn không phải yếu tố duy nhất quyết định mức độ được lãnh đạo tin tưởng. Nhiều quản lý cho rằng sự ổn định, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp hiệu quả mới là những phẩm chất tạo nên một nhân viên đáng tin cậy. Vì vậy, có những người dù không phải nổi bật nhất về thành tích vẫn luôn được giao việc quan trọng.

Ba kiểu nhân viên dưới đây là ví dụ tiêu biểu. Họ không nhất thiết sở hữu kỹ năng vượt trội, nhưng lại đáp ứng những tiêu chí quan trọng mà tổ chức ưu tiên: làm việc chắc chắn, chủ động trong mọi tình huống và luôn duy trì thái độ hợp tác. Đây cũng là nhóm thường được ghi nhận, đánh giá cao và có nhiều cơ hội phát triển trong đội ngũ.

1. Nhân viên làm việc có trách nhiệm - Luôn nói được làm được

Nhiều nhà lãnh đạo khẳng định rằng “trách nhiệm” là phẩm chất quan trọng. Một nhân viên có thể chưa xuất sắc, nhưng nếu luôn giữ lời hứa, làm việc đến nơi đến chốn, họ tự nhiên trở thành người mà sếp đặc biệt tin tưởng.

Dấu hiệu của nhóm nhân viên này: Báo cáo rõ ràng, đúng hạn; không để sếp phải nhắc lại nhiều lần; Khi nhận việc, họ chủ động hỏi để nắm rõ mục tiêu, không làm qua loa; Khi gặp khó, họ không giấu nhẹm mà thông báo sớm để cùng tìm cách xử lý; Quan trọng nhất: họ không đổ lỗi - họ chịu trách nhiệm về kết quả mình tạo ra.

Những nhân viên làm việc có trách nhiệm thường giúp giảm bớt rủi ro. Ở nhiều doanh nghiệp, nhóm này được ghi nhận là những người có thể đảm nhận các nhiệm vụ phức tạp hoặc cần hoàn thành gấp nhờ sự nhất quán trong cách làm việc. Trong một số đánh giá nội bộ, họ cũng thường được xem là những nhân viên đáng tin cậy.

2. Nhân viên biết chủ động - Không chờ giao việc, tự tạo giá trị

Những nhân viên chủ động thường bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng tạo tác động lớn: họ tự rà soát quy trình, đề xuất điều chỉnh khi thấy cần thiết và đưa ra giải pháp thay vì chỉ nêu ra vấn đề. Đây là nhóm có xu hướng quan sát tốt, biết chọn thời điểm phù hợp để hỗ trợ đồng nghiệp, giúp công việc chung diễn ra trôi chảy hơn.

Khi dự án bước vào giai đoạn áp lực, họ không giới hạn mình trong phạm vi nhiệm vụ ban đầu mà sẵn sàng hỗ trợ thêm để đảm bảo tiến độ.

Sự linh hoạt này giúp giảm tải cho đội nhóm, đồng thời thể hiện tinh thần vì mục tiêu chung, lý do khiến họ thường được đánh giá cao trong nhiều môi trường làm việc.

Sự chủ động giúp công việc tiến triển nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế tình trạng “đẩy việc” giữa các bộ phận. Đây cũng là yếu tố tạo động lực cho tập thể và giảm áp lực điều phối cho cấp quản lý.

3. Nhân viên có thái độ cầu thị - Luôn muốn học và sẵn sàng thay đổi

Những nhân viên chịu học hỏi, chịu nghe góp ý và liên tục cải thiện thường có tốc độ thăng tiến nhanh hơn. Điểm nổi bật của nhóm nhân viên này: Luôn lắng nghe phản hồi; Tìm cách nâng cao kỹ năng qua khóa học, sách, mentor,...; Biết nhận sai, sửa nhanh, không để lỗi lặp lại; Tích cực cập nhật kiến thức mới để theo kịp yêu cầu công việc.

Những người cầu thị giúp sếp yên tâm về đà phát triển dài hạn. Một người ham học sẽ ngày càng giỏi hơn, đóng góp bền vững hơn và phù hợp với những vị trí cao trong tương lai.

3 kiểu nhân viên trên vẫn thường được sếp tin tưởng, giao những nhiệm vụ quan trọng nhờ khả năng duy trì ổn định, phối hợp hiệu quả và tạo ra sự yên tâm cho cấp quản lý.

Trong bối cảnh thị trường lao động hiện tại, việc trở thành một nhân viên đáng tin cậy tiếp tục được xem là yếu tố quan trọng để phát triển sự nghiệp. Đây là nền tảng bền vững giúp mỗi cá nhân xây dựng uy tín và mở rộng cơ hội thăng tiến theo thời gian.