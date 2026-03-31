Không phải tắc đường, đây là dòng người vô tận chờ đổ xăng tại 1 quốc gia châu Á: Vấn đề không phải giá bao nhiêu nữa

Hàng dài người xếp hàng bắt đầu từ rất lâu trước khi mặt trời mọc.

Những chiếc xe máy đứng san sát nhau thành một hàng chật cứng, động cơ đã tắt, và những người lái xe thì gục đầu về phía trước trong sự nản lòng lặng lẽ. Mùi xăng thoang thoảng trong không khí ở Dhaka, Bangladesh, hòa lẫn với bụi bặm và sự sốt ruột.

Đến 8 giờ sáng, hàng dài người bên ngoài một trạm xăng trên đường Mirpur đã kéo dài quanh khu nhà, uốn lượn qua các quán trà và những cửa hàng vẫn còn đóng kín cửa. Một số người đã phải chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ. Những người khác nói rằng họ đã đến từ hôm qua và phải ra về tay không.

"Tôi đã ở đây từ sáng sớm," Parvez Ashraf, một doanh nhân nhỏ kinh doanh các sản phẩm nhựa, nói với Anadolu khi đang lau mồ hôi trên trán. "Sau ngần ấy thời gian, tôi chỉ mua được lượng nhiên liệu trị giá 300 Taka (khoảng 73.000 VNĐ). Chừng đó chỉ vừa đủ dùng trong một hoặc hai ngày."

Trên khắp Dhaka, những khung cảnh tương tự đang diễn ra. Từ Mohammadpur đến Jatrabari, các trạm xăng đang phân phối nguồn cung theo định lượng, buộc những người đi làm, nhân viên giao hàng và công nhân ngành vận tải phải rơi vào những cuộc chờ đợi dài dằng dặc và đầy bất định.

Nhiều trạm đang giới hạn doanh số bán ra ở mức một lượng nhỏ cho mỗi phương tiện, với lý do việc giao hàng không đều đặn bắt nguồn từ cuộc chiến tranh giữa Mỹ – Israel với Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz, điều đã làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng cho các khu vực của châu Á, bao gồm cả Bangladesh.

Tình trạng thiếu hụt này đặc biệt nghiêm trọng vì Bangladesh phụ thuộc vào vùng Vịnh đối với một phần lớn nhiên liệu của mình, nhập khẩu khoảng 63% năng lượng từ các quốc gia như Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Iraq.

Các đơn vị vận hành cho biết họ đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu.

"Tôi cần nhiên liệu mỗi ngày cho công việc của mình," Rafiqul Alam, một nhân viên bán hàng, nói với Anadolu khi đứng cạnh chiếc xe máy của mình trong một hàng dài gần như không di chuyển trong suốt 30 phút. "Nếu hôm nay tôi không có đủ xăng, ngày mai tôi sẽ lại phải xin nghỉ làm chỉ để đứng đây. Điều này không thể kéo dài mãi được."

Các công nhân ngành vận tải dường như nằm trong số những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các phương tiện chạy bằng khí nén CNG và xe buýt đã chứng kiến áp lực gia tăng khi tình trạng thiếu nhiên liệu gợn sóng lan rộng khắp hệ thống. Các tài xế công nghệ cho biết họ đang hoàn thành ít chuyến đi hơn.

Sultan Ahmed, một tài xế của dịch vụ chia sẻ chuyến đi Pathao, nói với Anadolu rằng những người tài xế như anh "không thể tự nuôi sống bản thân với tình trạng thiếu nhiên liệu này." Anh nói thêm: "Nếu hôm nay tôi không đổ đầy được bình xăng, tôi sẽ mất kế sinh nhai cho cả tuần."

Trong khi đó, các chủ cây xăng mô tả một hệ thống đang chịu áp lực nặng nề. Các nguồn tin nội bộ trong ngành được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông địa phương cho biết sự gián đoạn nguồn cung và các điểm nghẽn hậu cần đã buộc họ phải phân phối nhiên liệu theo định lượng.

Một số cây xăng được báo cáo là đã cạn kiệt dầu trước khi ngày làm việc kết thúc, khiến những người đến muộn bị mắc kẹt.

Ông Md Nazmul Haque, chủ sở hữu của Trạm xăng Ramna kiêm chủ tịch Hiệp hội các chủ cây xăng Bangladesh, chia sẻ với Anadolu rằng họ đang không nhận được nguồn cung cấp dầu theo đúng nhu cầu thực tế và kỳ vọng.

"Nó tạo ra một tình trạng mua sắm hoảng loạn kéo dài dai dẳng," ông nói.

Để ứng phó với cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng, chính phủ đã tiến hành tăng cường nhập khẩu. Các quan chức Bangladesh gần đây đã phê duyệt việc mua khoảng 300.000 tấn dầu diesel để đáp ứng nhu cầu năng lượng khẩn cấp. Quyết định này cho thấy sự thừa nhận về một tình trạng thắt chặt nguồn cung, ngay cả khi các thông điệp gửi tới công chúng tiếp tục nhấn mạnh vào lượng dự trữ đầy đủ.

Nhưng việc tăng cường nhập khẩu cũng đi kèm với một cái giá đắt. Các chuyên gia năng lượng cảnh báo rằng hóa đơn nhập khẩu nhiên liệu của Bangladesh sẽ tăng lên đáng kể trong những tháng tới, do áp lực giá cả toàn cầu và nhu cầu trong nước.

"Sự gia tăng này cuối cùng có thể được chuyển sang cho người tiêu dùng gánh chịu, thông qua giá nhiên liệu cao hơn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua lạm phát trong vận tải và hàng hóa," chuyên gia năng lượng Badrul Imam nhận định với Anadolu.

Đối với những người dân bình thường vốn đã phải vật lộn với những hàng dài xếp hàng và nguồn cung hạn chế, viễn cảnh chi phí cao hơn lại càng chất thêm một tầng lo lắng khác.

Quay trở lại cây xăng ở Mirpur, dòng người nhích lên từng chút một.

Một người lái xe kiểm tra đồng hồ của mình. Một người khác gọi điện cho văn phòng để báo rằng anh ta sẽ lại đến muộn. Người thứ ba chỉ ngồi đó trong im lặng, nhìn chằm chằm vào vòi bơm nhiên liệu như thể đang muốn nó chuyển động nhanh hơn.

"Họ nói rằng có đủ nhiên liệu," một người đàn ông lẩm bẩm một mình. "Nếu điều đó là thật, tại sao tất cả chúng ta lại phải đứng đây?"

Không ai trả lời cả. Hàng người nhích lên vài bước. Và cuộc chờ đợi vẫn tiếp tục.

Nguồn: Anadolu