Không tin đây là mặt mộc, cam thường của Doãn Hải My

01-03-2026 - 15:21 PM | Lifestyle

Doãn Hải My gây chú ý khi cùng con trai đến cổ vũ Đoàn Văn Hậu.

Xuất hiện trên khán đài để cổ vũ chồng trong ngày CLB Công an Hà Nội (CAHN) giành chiến thắng 3-1 trước HAGL, nhan sắc thật của Doãn Hải My qua những thước phim chưa chỉnh sửa ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Tối ngày 28/2, sân Hàng Đẫy không chỉ nóng bởi những diễn biến dưới sân cỏ mà còn bởi sự hiện diện của dàn WAGs đình đám. Đáng chú ý nhất chính là Doãn Hải My - bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Dù xuất hiện với trang phục giản dị gồm áo sơ mi kẻ sọc và quần sáng màu, Top 10 Hoa hậu Việt Nam vẫn chiếm trọn "spotlight" bởi vẻ ngoài rạng rỡ.

Qua những hình ảnh được ghi lại bằng camera thường từ khán giả, Doãn Hải My gây bất ngờ với gương mặt mộc gần như hoàn toàn. Dù không có sự hỗ trợ của các lớp trang điểm cầu kỳ hay bộ lọc làm đẹp, mẹ bỉm sữa vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ làn da trắng mịn và nụ cười tươi tắn thường trực trên môi khi dõi theo chồng thi đấu.

Không tin đây là mặt mộc, cam thường của Doãn Hải My - Ảnh 1.

Doãn Hải My vẫn phát sáng dù qua cam thường (Ảnh: Giấc mơ vô địch)

Không tin đây là mặt mộc, cam thường của Doãn Hải My - Ảnh 2.

Cô nàng cũng diện đồ đơn giản khi đi xem bóng đá (Ảnh: Giấc mơ vô địch)

Không chỉ gây sốt bởi nhan sắc, khoảnh khắc Doãn Hải My hạnh phúc nhìn chồng bế con trai Minh Đăng (bé Lúa) đi chào khán giả đã tạo nên một khung hình đầy cảm xúc. Ngay sau chiến thắng 3-1 của CAHN, Văn Hậu đã tiến về phía khán đài để chia sẻ niềm vui cùng vợ. Cặp đôi không ngần ngại trao nhau cử chỉ tình tứ trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ.

Có thể thấy, kể từ khi chính thức về chung một nhà và đón thiên thần nhỏ, Doãn Hải My luôn là hậu phương vững chắc nhất của Đoàn Văn Hậu. Sự hiện diện của cô và con trai trên khán đài chính là nguồn động lực to lớn giúp hậu vệ quê Thái Bình nhanh chóng lấy lại phong độ và sự tự tin trên sân cỏ.

Không tin đây là mặt mộc, cam thường của Doãn Hải My - Ảnh 3.

Văn Hậu hôn vợ sau trận (Ảnh: Giấc mơ vô địch)

Không tin đây là mặt mộc, cam thường của Doãn Hải My - Ảnh 4.

Hậu vệ sinh năm 1999 đưa con đi chào CĐV (Ảnh: Giấc mơ vô địch)

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ số

