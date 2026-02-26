Nam NSƯT từng là giám đốc, sống trong căn nhà rộng 33m2 suốt hơn 45 năm: Tuổi 65 có vài tỷ đồng gửi tiết kiệm, chọn ở 1 mình

NSƯT Chí Trung là cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Không chỉ ghi dấu ấn sâu đậm qua vai Táo Giao thông trong chương trình Táo quân, nam nghệ sĩ còn tham gia hàng loạt vở kịch và phim truyền hình được công chúng đón nhận. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, anh từng đảm nhận vai trò quản lý khi giữ chức Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ trước khi nghỉ hưu.

Khi nhắc lại quãng thời gian làm lãnh đạo, nam NSƯT cho biết anh cảm thấy tự hào vì từng góp phần đưa nhà hát vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong bối cảnh sân khấu truyền thống đối mặt với nhiều thách thức, anh đã tiên phong trong việc thương mại hóa nghệ thuật thông qua bán vé, kêu gọi tài trợ, tổ chức quảng bá… nhằm duy trì hoạt động biểu diễn và giữ sân khấu luôn sáng đèn.

Sau hơn 45 năm cống hiến cho nghệ thuật, không ít khán giả cho rằng nam nghệ sĩ hẳn đã tích lũy được khối tài sản lớn. Tuy nhiên, vào năm 2024, nam nghệ sĩ từng tinh tế “đập tan” những nghi hoặc này bằng một video quay cận cảnh “tổ ấm” của mình trên trang cá nhân.

Theo đó, NSƯT Chí Trung đang sống một mình trong căn hộ rộng 33m² tại khu tập thể số 1 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Không gian sống của anh khá giản dị, được cải tạo từ căn phòng chỉ khoảng 7m² do bố mẹ để lại trước khi qua đời. Nam nghệ sĩ cho biết anh bắt đầu chuyển về sống cùng mẹ tại đây từ năm 1978 và đến nay đã gắn bó với căn nhà này suốt hơn 45 năm.

Căn hộ nhỏ không chỉ là nơi ở mà còn lưu giữ nhiều kỷ niệm gia đình, gắn với cuộc sống của anh cùng vợ cũ là Ngọc Huyền và các con trong suốt một thời gian dài. Dù nằm tại khu vực trung tâm của Hà Nội, nơi có giá bất động sản thuộc nhóm cao nhất cả nước, nam nghệ sĩ cho biết giá trị chuyển nhượng của căn nhà không cao như nhiều người vẫn nghĩ. Nguyên nhân là bởi căn hộ không có sổ đỏ, khiến việc mua bán gặp nhiều hạn chế.

Sau khi ly hôn, NSƯT Chí Trung hiện có hạnh phúc mới bên bạn gái là doanh nhân Ý Lan, người kém anh 17 tuổi. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đi du lịch, gặp gỡ bạn bè hoặc cùng tận hưởng các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ khẳng định cả hai không có ý định tiến tới hôn nhân mà lựa chọn gắn bó trên tinh thần tự nguyện và thoải mái: “Tôi và Lan không đăng ký kết hôn, có thể vẫn ở bên nhau, cùng dùng bữa mỗi ngày, nhưng không cần danh nghĩa vợ chồng.”

Chia sẻ với báo chí, nam nghệ sĩ cho biết anh muốn tự lập trình cho tuổi xế chiều: Khi còn khỏe tự lo, khi yếu đi sẽ có phương án riêng. Trong tương lai, nếu sức khỏe suy giảm, anh dự định sẽ sử dụng khoản tiền tích góp để thuê người chăm sóc hoặc cân nhắc lựa chọn sống tại viện dưỡng lão khi cần thiết.

Bước sang tuổi 65, NSƯT Chí Trung cảm thấy bằng lòng với những được - mất trong cuộc sống. Ở giai đoạn này của cuộc đời, nam nghệ sĩ có một khoản tiền tiết kiệm vài tỷ đồng để phòng thân, không cảm thấy cô đơn hay tiếc nuối mà hạnh phúc với những gì đang có.

