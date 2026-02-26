Thanh Thảo nhắn chồng: "Em hứa bớt xài hoang lại để anh đỡ phải mở thêm nhiều công ty, có tiền nuôi em"

Mới đây, Thanh Thảo đăng một status khá dài để chúc mừng sinh nhật chồng. Thay vì viết lời chúc lãng mạn, ngọt ngào, nữ ca sĩ lại chia sẻ về tính cách trái ngược giữa hai người để khẳng định rằng, dù tính cách không hòa hợp, thậm chí "khắc khẩu" nhưng họ vẫn có cuộc hôn nhân viên mãn vì đều hiểu và tôn trọng giá trị của 2 chữ "gia đình".

Cụ thể, Thanh Thảo viết: "Viết cho người đàn ông tôi thương. Dẫu rằng chúng ta có quá nhiều điểm không hợp nhau: Anh là doanh nhân, tôi là nghệ sĩ. Anh mê thể thao, tôi chả chơi môn nào. Anh ăn uống healthy, tôi chỉ mắm với muối. Anh sống kín tiếng, tôi thích truyền thông.

Anh kiệm lời, ít nói, tôi nói nhiều lại nói to. Anh thích nhà trống, không nội thất, tôi thích trưng bày. Anh đơn giản, không se sua, không cầu kỳ, tôi phải rần rần, hoành tráng. Anh nghiêm khắc dạy con, tôi nhẹ nhàng chìu chuộng. Anh cho con ăn toàn rau với cháo, tôi thích con ăn cả thế giới, cái gì cũng biết ăn.

Ca sĩ Thanh Thảo và chồng.

Anh cho con chơi tất cả môn thể thao, kể cả trò mạo hiểm, tôi xót con chỉ muốn con an toàn. Anh bản lĩnh, thẳng thật, một là một hai là hai, tôi sống cả nể, nhiều khi phải mắt nhắm mắt mở. Anh không thích giao du nhiều người hay tiệc tùng rầm rộ, tôi thì ham vui.

Anh không cafe, không uống rượu, không uống trà, tôi uống cả ba thứ đó! Anh kinh doanh giỏi, quán xuyến nguồn tiền, tiết kiệm không hoang phí, nhưng khi cần thì rất chịu chơi, phóng khoáng, còn tôi có 10 đồng xài hết 9 đồng, ngoài hát ra chẳng biết làm ăn gì!

Chỉ kể sơ sơ đủ thấy chẳng có một sự hoà hợp nào với nhau nên hầu như khắc khẩu vì bất đồng quan điểm. Nhưng cuối cùng sự yêu thương, sự chấp nhận lẫn nhau, sự bao dung đã giữ chúng tôi lại.

Và đặc biệt là sự trân trọng hạnh phúc gia đình mà mình đang có, sự yêu thương vô bờ dành cho con cái, sự bình yên khi ở bên cạnh một người xứng đáng đã giúp chúng tôi dung hoà để những thứ tưởng chừng không hợp nhau lại bổ trợ cho nhau.

Tôi cũng dần thay đổi để tự mình có được hạnh phúc và bình an. Vì cuối cùng, đối với tôi, gia đình mạnh khoẻ, con cái an yên là quan trọng nhất. Tôi sẽ không bao giờ đánh mất những gì mình đang có, nhất là người đàn ông hiền lành, tử tế này!"

Tuy tính cách nhiều điểm trái ngược nhưng họ có hôn nhân hạnh phúc.

Sau khi kể về chồng, kể về cuộc sống hôn nhân của mình, ca sĩ Thanh Thảo dành lời chúc ngọt ngào và cũng hài hước tới ông xã: "Happy Birthday My Love (chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em – tạm dịch), chúc anh sức khoẻ dồi dào cho các chặng đường Ironman (người sắt) sắp tới.

Em hứa bớt xài hoang lại để anh đỡ phải mở thêm nhiều công ty, để có tiền nuôi em. Mong anh luôn hạnh phúc và bình yên bên em và con thêm nhiều nhiều nhiều sinh nhật nữa! Em và con yêu anh".

Ca sĩ Thanh Thảo (sinh 1977), tên thật Phạm Trịnh Phương Thảo, là giọng ca nổi tiếng Việt Nam từ đầu thập niên 2000, gắn liền với thương hiệu "Búp bê" (Búp bê đẹp xinh, Búp bê biết yêu). Nổi bật với phong cách nhạc dance sôi động, cô từng đạt giải Làn Sóng Xanh, thành lập Music Box, hiện định cư tại Mỹ cùng gia đình.