Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi

Lê Minh sinh năm 1966 (tuổi Bính Ngọ) tại Bắc Kinh. Sau đó, anh cùng gia đình chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc). Những năm 1990, anh cùng Quách Phú Thành, Trương Học Hữu và Lưu là bốn gương mặt nổi tiếng của làng giải trí xứ hương cảng. Họ cũng là biểu tượng về thời kỳ phồn thịnh, rực rỡ của một trong những làng giải trí đình đám nhất châu Á.

“Vương tử” khiến triệu cô gái say mê

Tuổi niên thiếu, Lê Minh trải qua quãng thời gian làm nhân viên tiếp thị tại một công ty điện thoại di động. Được sự động viên của những đồng nghiệp, anh đăng ký tham gia cuộc thi ca hát Tài Hoa Tân Tú và đoạt giải 3 chung cuộc. Từ đây, anh bắt đầu bước chân vào làng giải trí.

Lê Minh được ví là “vương tử” vì sở hữu giọng hát mê đắm lòng người cùng ngoại hình hoàn hảo.

Cùng với Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa và Quách Phú Thành, nam ca sĩ là một trong nam thần nổi tiếng nhất trong những năm 1990, được truyền thông gọi “Tứ đại Thiên vương” của làng nhạc Hoa ngữ.

Theo Sohu, vẻ đẹp của Lê Minh đến nay vẫn được công chúng ca ngợi, đặc biệt là những video ca nhạc và phim của nam diễn viên. Lê Minh thuộc kiểu càng ngắm càng đẹp, khí chất đặc biệt sạch sẽ, thậm chí khi hút thuốc vẫn mang lại cảm giác phong độ. Do đó, Lê Minh là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái.

Sự nghiệp gần 30 năm, tên tuổi Lê Minh gắn liền với dòng nhạc cantopop (nhạc Pop tiếng Quảng Đông) với những ca khúc nổi tiếng như Nước vong tình, Lời tỏ tình mùa xuân, Nước mắt tạm biệt…

Bên cạnh âm nhạc, Lê Minh cũng là cái tên được nhiều nhà làm phim săn đón. Anh từng ghi dấu trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả châu Á qua các bộ phim như Điềm mật mật, Nguyên Chấn Hiệp, Đọa lạc thiên sứ, Vô gian đạo, Thập nguyệt vi thành…

Sự nghiệp tụt dốc vì ồn ào tình ái

Điển trai, giàu có và nổi tiếng, không quá lạ khi xung quanh Lê Minh luôn có những bóng hồng. Nam ca sĩ từng bí mật hẹn hò với không ít mỹ nhân đình đám, trong đó nổi tiếng nhất là mối tình với diễn viên Thư Kỳ và người mẫu gốc Việt Lạc Cơ Nhi.

Mối tình chóng vánh giữa Lê Minh và Thư Kỳ nảy sinh khi cùng hợp tác trong một bộ phim điện ảnh. Tuy nhiên, cả hai sớm tan vỡ vì sức ép từ khán giả và gia đình.

Với Lạc Cơ Nhi, hai người quen nhau một thời gian dài và quyết định tiến tới kết hôn. Song thời hạn của cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài 4 năm khi họ quyết định “đường ai nấy đi”. Không ít nguồn tin khẳng định nguyên nhân chia tay đến từ phía Lê Minh bởi tính đào hoa của anh.

Sự nghiệp của Lê Minh tụt dốc vì những ồn ào tình ái.

Thất bại trong tình trường, sự nghiệp của Lê Minh cũng không suôn sẻ. Bộ phim cuối cùng của anh là Tương Dạ với vai khách mời từ năm 2018. Nhiều năm qua, không ai mời thiên vương Hong Kong đóng phim do anh xuống sắc và khả năng diễn xuất cũng tụt dốc.

Năm 2017, Lê Minh làm đạo diễn phim Wine War cũng thất bại về doanh thu và danh tiếng. Lê Minh còn thành lập công ty âm nhạc A Music để quản lý nghệ sĩ, nhưng bản thân anh cũng không tự giúp được gì cho sự nghiệp của mình. Vì thế, các nghệ sĩ trong công ty đều bỏ đi.

Sống kín tiếng bên nữ trợ lý kém 20 tuổi

Từ năm 2018, Lê Minh bất ngờ công khai tình cảm với nữ trợ lý tên Wing Chan kém 20 tuổi. Cả hai có với nhau một con gái. Sau khi con gái chào đời, Lê Minh tạm ngừng công việc và dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình.

Lê Minh hiện có cuộc sống hôn nhân kín tiếng bên vợ con.

Theo QQ, chính việc mất hút trong giới giải trí sau một thời gian dài, cộng với việc các dự án trước đây có sự góp mặt của anh đều không gây được tiếng vang, đã khiến danh tiếng của Lê Minh ngày càng đi xuống.

“Lê Minh được làm cha khi bước sang tuổi 52. Anh ấy chỉ muốn ở bên con gái và nhìn con trưởng thành mỗi ngày. Mọi công việc ở công ty đều do trợ lý phụ trách” , truyền thông Hoa ngữ cho hay.