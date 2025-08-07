Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không uống một giọt rượu nào vẫn mắc bệnh gan: ‘Thủ phạm’ là 1 thói quen cực xấu!

07-08-2025 - 22:37 PM | Sống

Không uống một giọt rượu nào vẫn mắc bệnh gan: ‘Thủ phạm’ là 1 thói quen cực xấu!

Mới đây, một người phụ nữ chia sẻ câu chuyện phát hiện mắc bệnh gan ở độ tuổi 30 mặc dù không uống một giọt rượu nào.

Khi nói đến nguyên nhân gây bệnh gan, nhiều người lập tức nghĩ đến uống quá nhiều rượu bia. Trên thực tế, rượu bia có thể gây hại cho gan theo nhiều cách, nhưng rượu bia không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến bệnh gan.

Mới đây, một người phụ nữ đã lên TikTok chia sẻ câu chuyện được chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) khi đang ở độ tuổi 30. Trong clip, cô cũng nói về nguyên nhân gây bệnh của mình, đó chính là tiêu thụ quá nhiều đường.

Mắc gan nhiễm mỡ do tiêu thụ quá nhiều đường

Trong clip đăng trên tài khoản TikTok @nikkin1988, Niki Nash, 36 tuổi, đến từ Swansea, xứ Wales, nói: “Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là sự tích tụ chất béo trong gan của bạn. Nó không liên quan gì đến rượu, tuy nhiên, việc hạn chế hoặc cắt bỏ hoàn toàn rượu sẽ có ích.”

"Bệnh này thường xuất hiện ở những người thừa cân, béo phì... tuy nhiên, tôi không được xếp vào nhóm thừa cân hay béo phì. Trường hợp của tôi hoàn toàn là do chế độ ăn.”

"Vì vậy, để đảo ngược tình trạng này, bạn cần hạn chế muối, hạn chế chất béo như thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, McDonald's…, và loại bỏ đường khỏi chế độ ăn càng nhiều càng tốt.”

“Đây có lẽ là yếu tố lớn nhất khiến tôi mắc bệnh — tôi tiêu thụ quá nhiều đường.”

Không uống một giọt rượu nào vẫn mắc bệnh gan: ‘Thủ phạm’ là 1 thói quen cực xấu!- Ảnh 1.

Tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây hại cho gan. (Ảnh minh họa)

Tiêu thụ quá nhiều đường hại gan thế nào?

Việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây hại cho gan bởi lượng đường dư thừa trong cơ thể được chuyển hóa thành mỡ tại gan, góp phần gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Theo thời gian, gan nhiễm mỡ không do rượu có thể tiến triển thành viêm gan và xơ gan, làm tổn thương gan nghiêm trọng và ảnh hưởng đến chức năng gan.

Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều đường làm giảm khả năng tái tạo tế bào gan, kéo dài thời gian hồi phục khi gan bị tổn thương.

Làm gì để đảo ngược gan nhiễm mỡ?

NAFLD chủ yếu liên quan đến các yếu tố lối sống — điều đó có nghĩa là nó có thể được đảo ngược.

Bên cạnh việc thực hiện những thay đổi quan trọng trong chế độ ăn, Niki còn tập thể dục 30 phút mỗi ngày, điều mà cô nói là "sẽ tăng đáng kể khả năng bệnh được đảo ngược".

Lời khuyên cuối cùng của cô dành cho những người khác mắc NAFLD là tăng lượng trái cây và rau quả — điều mà các nhà nghiên cứu Trung Quốc trước đây đã phát hiện có thể giúp đảo ngược bệnh.

Trong video, cô nói thêm: "Tất cả đều phụ thuộc vào chế độ ăn, sức khỏe và lối sống."

Sau khi đăng video, Niki đã nhận được nhiều bình luận từ những người dùng mạng xã hội có trải nghiệm tương tự.

Một người dùng viết: "Tôi vừa được thông báo là mắc gan nhiễm mỡ khi đang khám một vấn đề khác. Tôi nghĩ là do lối sống ít vận động và chế độ ăn uống từ khi làm việc tại nhà. Tôi vừa thay đổi chế độ ăn và đang chờ xem kết quả..."

Một người khác bình luận: "Tôi bị NAFLD nhưng chưa được cho biết ở giai đoạn nào. Trường hợp của tôi được phát hiện tình cờ qua siêu âm. Tôi cũng đã thay đổi lối sống giống như các bạn."

Trong khi đó, người thứ ba viết: "Tôi sắp được siêu âm vào cuối tuần này. Tôi đã giảm gần 38 kg kể từ khi được thông báo. Hy vọng điều này sẽ có tác dụng."

Gan nhiễm mỡ không do rượu là căn bệnh đang ngày càng phổ biến. Các dấu hiệu sớm bao gồm đau âm ỉ hoặc đau nhức ở vùng bụng phía trên bên phải, mệt mỏi cực độ, sụt cân không rõ nguyên nhân và yếu sức.

Một nghiên cứu gần đây tiết lộ rằng tỷ lệ ung thư gan có liên quan đến NAFLD dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi, từ 5% năm 2022 lên 11% vào năm 2050.

Một điều đáng lo ngại là các nhà nghiên cứu dự đoán rằng số ca ung thư gan mới trên toàn cầu sẽ tăng từ 870.000 ca vào năm 2022 lên 1,52 triệu ca vào năm 2050. Và số ca tử vong hàng năm do bệnh này dự kiến sẽ tăng từ 760.000 lên 1,37 triệu trong cùng kỳ.

Làm sếp 10 năm, lương 50 triệu đồng/tháng: Bị khinh thường vì hỏi vay 1 tỷ mà cũng không có

Theo Trà My

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 bệnh viện đầu ngành được tín nhiệm để “hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ”: Đều là những cái tên uy tín, “sừng sỏ”

3 bệnh viện đầu ngành được tín nhiệm để “hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ”: Đều là những cái tên uy tín, “sừng sỏ” Nổi bật

Tịch thu gần 70kg vàng thỏi trị giá hơn 20 tỷ đồng dưới 1 hồ nước ở công viên Trung Quốc

Tịch thu gần 70kg vàng thỏi trị giá hơn 20 tỷ đồng dưới 1 hồ nước ở công viên Trung Quốc Nổi bật

Sau 8 năm làm bảo mẫu cho nhà đại gia với mức lương 29 triệu đồng/tháng, tôi nghỉ việc thì được chủ tặng 1 chiếc hộp gỗ: Thứ bên trong khiến tôi sững sờ

Sau 8 năm làm bảo mẫu cho nhà đại gia với mức lương 29 triệu đồng/tháng, tôi nghỉ việc thì được chủ tặng 1 chiếc hộp gỗ: Thứ bên trong khiến tôi sững sờ

22:05 , 07/08/2025
Loạt phương tiện vượt đèn đỏ mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Loạt phương tiện vượt đèn đỏ mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

21:46 , 07/08/2025
Cảnh báo từ chuyên gia chống độc: Ăn hải sản theo cách này, coi chừng hoại tử, tàn phế hoặc tử vong

Cảnh báo từ chuyên gia chống độc: Ăn hải sản theo cách này, coi chừng hoại tử, tàn phế hoặc tử vong

21:38 , 07/08/2025
Trên dãy Hoàng Liên Sơn cao nghìn mét có "báu vật sống" trăm năm tuổi: Hiếm có trên đời!

Trên dãy Hoàng Liên Sơn cao nghìn mét có "báu vật sống" trăm năm tuổi: Hiếm có trên đời!

20:50 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên