Khu dân cư Bắc Cầu sẽ tồn tại hay di dời sau khi Hà Nội quy hoạch?

Chiều 14/6, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phiên họp giải trình về giải quyết kiến nghị cử tri

Phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội cho thấy công tác trả lời giải quyết kiến nghị cử tri đạt được một số kết quả: 100% các kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã được UBND Thành phố trả lời nghiêm túc, đảm bảo tiến độ.

UBND thành phố đã tập trung giải quyết được gần 1.800/2.201 kiến nghị, đạt tỷ lệ 80,74%.

Nhiều kiến nghị về các lĩnh vực, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc đã được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung thực hiện và đạt tỷ lệ cao.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 424 kiến nghị chiếm tỷ lệ 19,2% chưa được giải quyết dứt điểm, hiệu quả, trong đó có một số vấn đề đã kéo dài nhiều năm, có nhiều kỳ kiến nghị.

Đáng chú ý, tại phiên họp giải trình UBND thành phố Hà Nội có văn bản trả lời kết quả giải quyết kiến nghị còn tồn tại theo Nghị quyết số 31 của HĐND thành phố (từ ngày 20/11/2023 đến 30/4/2024), trong đó trả lời kiến nghị của quận Long Biên về nội dung người dân phố Bắc Cầu chưa đồng thuận di dời thực hiện dự án thoát lũ. Đề nghị nâng cấp kè quanh làng và cho phép người dân không phải di dời, được sinh sống ổn định như cũ.

UBND Thành phố Hà Nội cho biết, theo báo cáo của Sở Xây dựng: Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016. Theo Phụ lục II Quyết định trên, Khu cư dân Bắc Cầu phường Ngọc Thụy nằm trong quy hoạch hành lang thoát lũ và thuộc diện phải di dời.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã có văn bản số 7066/SXD-CP ngày 7/9/2023 về việc tháo gỡ khó khăn trong công tác cấp phép xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ tại các khu vực dân cư tập trung hiện có trên bãi sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có đề xuất “Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo theo nguyên trạng đối với nhà ở riêng lẻ nằm trong danh mục các khu vực cần di dời theo Phụ lục II Quyết định 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ (đối với khu vực sông Hồng) và Quyết định số 1821/QĐ -TTg ngày 7/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ (đối với sông Đáy) nhưng chưa có quyết định di dời thì được cải tạo sửa chữa giữ nguyên hiện trạng (có thời hạn phù hợp với kế hoạch di dời của UBND cấp huyện) để đảm bảo cuộc sống (phải có kiểm định đánh giá mức độ nguy hiểm của cơ quan chức năng)”.

Khu dân cư Bắc Cầu

UBND Thành phố đã có chỉ đạo tại văn bản số 11952/VP-ĐT ngày 13/10/2023 giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, rà soát các nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên; báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Theo báo cáo của UBND quận Long Biên, khu vực phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đã được đầu tư xây dựng kè hộ chân chống sạt lở (chưa được đầu tư xây dựng mái kè). Đến nay cơ bản tuyến kè trên vẫn ổn định.

Ngày 18/2/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số257/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và Quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình để đảm bảo an toàn phòng, chống lũ, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch có đề ra một số giải pháp phòng, chống lũ như: Chẩn trị cửa sông Đuống, xây dựng công trình chẩn trị, điều tiết đoạn cửa vào sông Đuống để khống chế, ổn định tỷ lệ phân lưu mùa lũ từ sông Hồng sang sông Đuống ở mức từ 30-32%; quản lý sử dụng bãi sông: từng bước thực hiện di dời một số khu dân cư ở khu vực lòng sông co hẹp, nguy cơ mất an toàn khi xảy ra lũ lớn, trong đó có khu vực Bắc Cầu,...

Mặt khác, ngày 25/3/2022, UBND Thành phố đã phê duyệt Quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống tại các Quyết định số 1045/QĐ-UBND, số 1046/QĐ-UBND; Trong đó giao UBND quận Long Biên tổ chức triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để xác định chính xác khu vực tồn tại, bảo vệ và khu vực cần phải dời... nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và đảm bảo khả năng thoát lũ của tuyến sông Hồng, sông Đuống theo quy hoạch.

Đối với nội dung kiến nghị của cử tri, UBND quận Long Biên đã có báo cáo, UBND Thành phố giao Sở NN-PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét theo quy định.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, việc thực hiện di dời một số khu vực dân cư ở khu vực lòng sông co hẹp, nguy cơ mất an toàn khi có lũ lớn (đã được nêu chi tiết tại phụ lục II), Quyết định số 257/QĐ-TTg, trong đó có khu dân cư Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê trong quy hoạch tỉnh (quy hoạch thành phố Hà Nội) chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ngày 15/3/2022, UBND Thành phố ban hành các Quyết định số 1046/QĐ-UBND và số 1045/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và sông Đuống trong đó giao UBND quận Long Biên tổ chức triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các khu dân cư hiện có được tồn tại, bảo vệ và các khu vực cần di dời;

Sau khi UBND quận Long Biên hoàn thành việc lập quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ xác định cụ thể diện tích các khu cần bảo vệ cũng như di dời.