Khu đô thị tiện ích phát triển mạnh tại các tỉnh miền Tây

Quan niệm chọn nơi an cư có nhiều thay đổi, trước đây, người lao động miền Tây có mong muốn lên thành phố tìm việc làm thu nhập cao, thì hiện nay, nhiều người có xu hướng hồi hương, an cư lạc nghiệp tại quê nhà. Cùng với sự phát triển ngày càng đồng đều giữa vùng miền, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, kinh tế phát triển đã nâng cao thu nhập của người dân, thúc đẩy nhu cầu an cư, hưởng thụ.



Cùng lợi thế về thiên nhiên, đất đai rộng lớn, tiện ích ngày càng được mở rộng chính là sức hút cho các sản phẩm nhà ở mới hình thành, trong đó, việc phát triển các khu đô thị hiện tại giúp nâng tầm chất lượng sống cho người dân các tỉnh miền Tây, đáp ứng đúng thị hiếu của người sử dụng.

Qua đó, không chỉ thu hút người dân, những địa phương có lợi thế mạnh về du lịch mà còn thu hút nhà đầu tư vào sở hữu bất động sản là tài sản thứ hai, thứ ba.

Thời gian qua, nhiều tỉnh thành miền Tây đã sở hữu các dự án khu đô thị nổi bật như Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang, An Giang... Trong đó, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, nơi hội tụ danh lam thắng cảnh nổi tiếng, sở hữu nền kinh tế du lịch phát triển cùng hệ thống hạ tầng trọng điểm đang được đầu tư mạnh về khu đô thị trong trung tâm thành phố, nhằm khai thác tối đa lợi thế, đem lại giá trị vượt bậc cho bất động sản khu vực, cũng như nhu cầu không gian sống hiện tại cho người dân và tạo kênh đầu tư cho nhà đầu tư.



Có thể thấy rằng, các khu đô thị trung tâm không chỉ là nơi hội tụ các cơ quan ban ngành, trung tâm mua sắm, trường học... mà còn sở hữu các quỹ đất đẹp. Theo khảo sát thực tế, mức giá bất động sản tại trung tâm luôn cao hơn khu vực khác nhưng vẫn thu hút đầu tư vì tính thanh khoản cao, nhà đầu tư nhanh thu hồi vốn, đồng thời nếu đầu tư để kinh doanh cho thuê thì biên lợi nhuận vẫn cao hơn nhiều so với khu vực khác.

Bám sát những tiêu chí đó, khu đô thị Phúc An Asuka nằm trong lõi TP.Châu Đốc đã tạo nên những giá trị riêng của một khu đô thị sầm uất bậc nhất khu vực. Nơi đây không chỉ cung ứng sản phẩm nhà ở cho cư dân thành phố mà cho người dân của khu vực tỉnh cũng như nhà đầu tư đến từ các khu vực khác.

Hạ tầng nội khu và hệ thống tiện ích đã xây dựng tại Phúc An Asuka. Ảnh: Trần Anh Group

Lựa chọn an cư tại đây cư dân rất thuận tiện đi làm, đi học hay sử dụng các tiện ích vui chơi giải trí... Nằm ngay trong khu đô thị là 3 tổ hợp công viên chủ đề lớn với thảm thực vật xanh và mặt nước trong lành, cùng hàng loạt các tiện ích đáng trải nghiệm như: khu vui chơi trẻ em, cầu cảnh quan, hồ bơi, nhạc nước, chợ đêm...



Chỉ cách dự án chừng 5 phút là hệ thống trường học, ngân hàng, trung tâm hành chính và các điểm du lịch nổi tiếng của TP.Châu Đốc.

Dự án hình thành giúp nâng cao diện mạo của khu vực, thúc đẩy giá trị đầu tư, an cư. Với việc nằm trong trung tâm của thành phố phát triển mạnh về du lịch, sở hữu nhà phố, shophouse tại đây đã giúp người mua giữ chắc phần gia tăng giá trị ngay thời điểm đầu. Bên cạnh đó, còn tạo ra dòng tiền nhàn rỗi từ cho thuê lưu trú ngắn ngày.

Riêng đối với người mua ở, một không gian đa năng, đa tiện ích chính như Phúc An Asuka đã đáp ứng trọn vẹn. Vừa giúp thoải mái về không gian sinh hoạt chung, vừa nâng cao sức khoẻ cho từng cá nhân với những trải nghiệm riêng biệt từ các tiện ích.

Sở hữu sản phẩm nhà phố hay shophouse tại khu đô thị Phúc An Asuka hiện nay đều nhận được thêm ưu đãi lớn với: chiết khấu 10%/năm/số tiền thanh toán sớm/số ngày thanh toán sớm; tặng voucher nội thất 50 triệu khi hoàn thiện nhà trong 6 tháng; tặng 01-03 chỉ vàng khi cọc thành công theo đúng quy định, ngoài ra khách hàng còn được ưu đãi phí quản lý trong 2 năm đầu.

Thông tin dự án: Khu đô thị mới thành phố Lễ hội, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Tên thương mại: Phúc An Asuka