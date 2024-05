Khu Đông Thủ đô nổi lên thành tâm điểm của các sự kiện đẳng cấp quốc tế

Mô hình "3 trong 1" tạo điểm đến mới cho các sự kiện đẳng cấp thế giới



Theo khảo sát của nền tảng du lịch Klook, 42% du khách Việt có mong muốn đến du lịch tại một địa điểm vì một sự kiện cụ thể, như lễ hội, concert âm nhạc. Cũng theo Klook, mức chi tiêu của tập khách hàng này dành cho các dịch vụ du lịch thường cao gấp 4 - 5 lần giá vé sự kiện.

Do đó, trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2030, Hà Nội đặt mục tiêu hàng năm tổ chức khoảng 30 sự kiện quốc tế, tạo điểm nhấn thu hút du khách, từng bước xây dựng thương hiệu "thành phố của sự kiện" như cách làm của Seoul (Hàn Quốc) hay Montréal (Canada)…

Ngoài những địa điểm truyền thống, một tọa độ đang nổi lên như tâm điểm lễ hội mới của Thủ đô - đó là Ocean City ở phía Đông. Đáng chú y, sắp tới đây, "Quận Kinh đô" Vinhomes Ocean Park 2 sẽ đưa vào vận hành Trung tâm thương mại kết hợp Trung tâm hội nghị, tiệc cưới lớn bậc nhất Việt Nam và Nhà hát hoành tráng, theo mô hình các trung tâm nổi tiếng hàng đầu thế giới như Central Plaza (Thái Lan).

Bước vào bên trong Trung tâm hội nghị, tiệc cưới, không gian mở ra như một dinh thự hoàng gia, với nội thất sang trọng, được bày trí theo từng cụm chủ đề ở các khu vực khác nhau... Cách thiết kế vượt trội cũng giúp tối ưu diện tích sử dụng ở mức cao nhất, với nhiều phòng chức năng, cùng hệ thống trang thiết bị tân tiến, hiện đại, có khả năng siêu kết nối, đảm bảo nhiều sự kiện có thể diễn ra cùng lúc.

Trong khi đó, phòng tiệc có sức chứa lớn, được trang hoàng bởi nhiều giàn đèn lộng lẫy cùng đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp. Đây sẽ là địa điểm lý tưởng để tổ chức tiệc cưới, hội nghị theo phong cách quý tộc, sang trọng.

Đại sảnh phong cách hoàng gia tại Nhà hát 10.000 chỗ ngồi ở Vinhomes Ocean Park 2.

Nhà hát tại Vinhomes Ocean Park 2 cũng gây choáng ngợp cho công chúng yêu nghệ thuật khi có quy mô lên tới 10.000 chỗ ngồi. Được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của tiêu chuẩn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao, nơi đây được kỳ vọng sẽ là điểm đến đẳng cấp cho các sao quốc tế mang concert đến Việt Nam. Bên cạnh khu vực trình diễn, chỗ ngồi khán giả, âm thanh, decor, an ninh, khu vực tiếp đón, backstage... cũng đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, theo mô hình của những nhà hát nổi tiếng bậc nhất trên thế giới.



Hàng loạt concert đình đám của các ngôi sao quốc tế sẽ "dịch chuyển" về phía Đông Hà Nội.

Kiến trúc phong cách tân cổ điển của Nhà hát cũng sẽ là yếu tố chinh phục du khách từ cái nhìn đầu tiên. Đó là sự phóng khoáng, bề thế với những cột trụ cao được tạo hình cách điệu theo tỷ lệ hoàn hảo của người Hy Lạp cổ đại. Hệ thống mái Mansard đặc trưng cũng dễ gợi liên tưởng tới các tòa lâu đài nguy nga kiểu Pháp hay biệt thự cổ điển châu Âu... Ở phía bên trong, cách tạo hình, sắp đặt nội thất cũng tạo nên vẻ đẹp của một tác phẩm nghệ thuật đích thực.

Sức hút của Vinhomes Ocean Park 2 sẽ còn tăng vọt khi có thêm sự hiện diện của "thiên đường hàng hiệu" Vincom Mega Mall. Được xây dựng trên quy mô lên tới hơn 6,9 ha, với 3 tầng nổi và 160 gian hàng, đây sẽ là nơi quy tụ hàng trăm thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, với sản phẩm, dịch vụ đa dạng như: mỹ phẩm, phụ kiện, hàng tiêu dùng, đồ nội thất, ẩm thực, thời trang, rạp chiếu phim... Sự kết hợp 3 mô hình Trung tâm thương mại - Trung tâm hội nghị, tiệc cưới và Nhà hát tại cùng một điểm đến sẽ làm nên sức hấp dẫn cộng hưởng thu hút cả các nhà tổ chức sự kiện, nghệ sĩ và du khách.

Hành trình khám phá không giới hạn ở "điểm đến vạn trải nghiệm"

Trên thực tế, trong những năm qua, Ocean City đã trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch miền Bắc nhờ sở hữu hệ thống tiện ích vượt trội, độc đáo, mang tới nhiều trải nghiệm mới mẻ cho cư dân và du khách.

Điển hình như Grand World, trong 3 tháng đầu năm, đã đón tới 3 triệu lượt người tới vui chơi, mua sắm, nghỉ dưỡng. Giới trẻ Hà thành và khu vực lân cận đã có thói quen mới là cứ cuối tuần lại tìm tới đây để khám phá thiên đường ẩm thực quy tụ đặc sản từ các vùng miền và quốc gia trên thế giới cũng như thỏa sức check-in với cảnh quan độc đáo, "đẹp không tì vết" tại The Venice hay K-Town và cháy hết mình với vô vàn trò chơi, hoạt động, sự kiện, lễ hội đặc sắc.

Du khách sẽ tìm thấy vạn trải nghiệm vui chơi - giải trí hấp dẫn tại Ocean City.

Tại Ocean City, các "kỳ quan biển" như VinWonders Water Park, VinWonders Wave Park, Crystal Lagoon hay hồ Ngọc Trai đều đã sẵn sàng mang tới những phút giây "bật tung cảm xúc" cho cư dân và du khách trong mùa hè năm nay.



Ocean City sôi động suốt 4 mùa với hàng loạt lễ hội tầm cỡ quốc tế.

Đặc biệt, Ocean City còn được xem là một "thủ phủ giải trí" mới trong khu vực khi thường xuyên diễn ra các sự kiện, lễ hội hoành tráng, tầm cỡ quốc tế. Sau các đại nhạc hội vừa diễn ra như New You - New World, The Greatest Show, Paradise Bay Fest, Summer Wave Park… nơi đây chuẩn bị bùng nổ với chuỗi sự kiện mang đậm hơi thở Hàn Quốc như Korea Travel Festa hay Trại hè Summer K-Day dành cho cộng đồng Hàn Quốc (diễn ra ngày 25, 26/5)… hứa hẹn thu hút cả vạn người tham dự.

Với sự xuất hiện của tổ hợp Nhà hát - Trung tâm thương mại - Trung tâm hội nghị, tiệc cưới quy mô hoành tráng trong thời gian tới, sẽ có thêm ngày càng nhiều chương trình nghệ thuật đỉnh cao, đẳng cấp quốc tế dịch chuyển về đây, tạo thêm những "thỏi nam châm" hút hàng chục triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới về "nơi đang sống bậc nhất hành tinh" Ocean City.