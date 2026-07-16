Khu kinh tế Chu Lai tham vọng hút 5 tỷ USD

Ngày 15/7, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai , TP. Đà Nẵng phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, mở đầu cho chặng đường phát triển mới với kỳ vọng trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và đô thị động lực ở phía Nam TP. Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: Hoài Văn.

Khu Kinh tế mở (KTM) Chu Lai là khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam, được thành lập với sứ mệnh tiên phong trong việc áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi mới nhằm thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng cho miền Trung.

Đến nay, Khu KTM Chu Lai đã thu hút 265 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 165.000 tỷ đồng, trong đó có 200 dự án đầu tư trong nước và 65 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Riêng giai đoạn 2021-2025, khu kinh tế đóng góp hơn 82.000 tỷ đồng cho ngân sách. Năm 2025, Chu Lai chiếm hơn 21% tổng thu ngân sách nội địa của TP. Đà Nẵng sau sáp nhập, tạo việc làm ổn định cho trên 45.000 lao động.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai, Chu Lai đặt mục tiêu ngay trong năm nay sẽ thu hút khoảng 800 triệu USD vốn đăng ký mới, nâng tổng vốn đầu tư thu hút trong cả giai đoạn lên khoảng 5 tỷ USD.

Trong năm nay, Ban Quản lý phấn đấu hoàn tất thủ tục thành lập thêm 2 khu công nghiệp mới; đến trước năm 2030 sẽ có ít nhất 5 khu công nghiệp đi vào hoạt động, nâng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp hiện hữu lên khoảng 70%.

Khu KTM Chu Lai là động lực tăng trưởng khu vực phía nam TP. Đà Nẵng

Dự kiến năm 2026 Khu KTM sẽ khởi công dự án Luồng Cửa Lở và Khu đô thị Chu Lai; năm 2027 thúc đẩy khởi công chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh. Cùng với đó là việc triển khai các khu đô thị Tam Kỳ, Đông Nam Thăng Bình, Tam Anh và đưa tuyến luồng Cửa Lở vào khai thác, đủ điều kiện tiếp nhận tàu có tải trọng đến 50.000 tấn.

Theo kế hoạch, doanh thu và số thu ngân sách của các doanh nghiệp trong Khu KTM Chu Lai sẽ tăng tối thiểu 11% mỗi năm, đóng góp khoảng 25% tổng thu ngân sách của TP. Đà Nẵng; tạo thêm khoảng 10.000 việc làm mới trong giai đoạn 2026-2030.

Ban Quản lý đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giải quyết trực tuyến toàn trình; toàn bộ hồ sơ được xử lý đúng hoặc trước hạn; rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án trọng điểm và dự án FDI quy mô lớn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu các sở, ngành tập trung hoàn thiện hạ tầng kết nối các khu công nghiệp. Đối với tuyến đường tốc độ cao từ trung tâm thành phố đến Chu Lai , lãnh đạo thành phố khẳng định quyết tâm hoàn thành trong nhiệm kỳ này và phấn đấu khởi công trước ngày 29/3/2027.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai cơ chế phân cấp, ủy quyền, xây dựng mô hình giải quyết thủ tục hành chính ngay tại Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai theo hướng "không đi đường vòng". Cơ chế này dự kiến được triển khai ngay trong tháng 7 nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và nâng cao sức cạnh tranh của Chu Lai trong giai đoạn phát triển mới.