Khu lõi trung tâm Hà Nội có thêm dự án chung cư cao cấp

The Nelson Private Residences sở hữu 27 tầng nổi và 3 tầng hầm, trong đó có 3 tầng khối đế dành cho sảnh lobby, các dịch vụ đặc quyền tiêu chuẩn khách sạn 5*, sảnh văn phòng. 24 tầng 175 căn hộ riêng tư với các tiện ích cao cấp. Các căn 2 phòng ngủ với diện tích từ 83m2 –87m2, căn 3 phòng ngủ với diện tích 106m2 và căn 1 phòng ngủ với thiết kế chưa từng xuất hiện trong không gian rộng hơn 100m2.

Mặc dù đang trong giai đoạn private sales, đơn vị phát triển dự án Indochina Capital cho biết dự án đã nhận được rất nhiều đăng ký giữ chỗ từ các khách hàng có nhu cầu tìm kiếm không gian sống đẳng cấp, đồng thời mong muốn nắm bắt cơ hội tích lũy tài sản và đầu tư tiềm năng.

Hiện dụ án chưa được công bố giá và các chính sách bán hàng nhưng ngày 26/11/2024, Indochina Capital đã tổ chức lễ khai trương nhà mẫu The Nelson. Được biết, toàn bộ dự án đã hoàn thiện và có thể bàn giao ngay cho khách hàng sau khi ký hợp đồng mua bán. Đây là nguồn cung dự án chung cư hiếm hoi trong bối cảnh Hà Nội đang khan hiếm các dự án căn hộ mới.



Được biết, đơn vị phát triển The Nelson là Indochina Capital (ICC) đã tham gia thị trường Việt Nam 25 năm với những công trình mang tầm quốc tế và tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao cho các phân khúc bất động sản nhà ở, khách sạn, khu nghỉ dưỡng mang tên The Nam Hai (Hội An), Hyatt Regency Danang Resort and Spa (Đà Nẵng), Six Senses Con Dao (Côn Đảo), Indochina Plaza Hanoi (Hà Nội), chuỗi khách sạn dành cho du khách hiện đại mang thương hiệu Wink Hotels trên toàn quốc và mới nhất đây là dự án có thương hiệu nghỉ dưỡng thượng lưu Mandarin Oriental tại Phú Yên.