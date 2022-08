Khu Nam Tp.HCM: Nguồn cung rục rịch trở lại, xuất hiện dự án căn hộ giá dưới 40 triệu đồng/m2

Đây được xem là tín hiệu tốt giữa bối cảnh thị trường Tp.HCM trầm lắng cả về nguồn cung lẫn giao dịch khi tác động bởi các thông tin về chính sách tín dụng…

Ghi nhận cho thấy, loạt dự án BĐS rục rịch bung thị trường khu Nam Tp.HCM thời điểm này đa phần là phân khúc căn hộ. Trong đó, có cả nguồn cung "mới tinh" và dự án mở bán giai đoạn tiếp theo. Đáng chú ý, nơi đây xuất hiện dự án giá dưới 40 triệu đồng/m2, thậm chí thấp hơn cả mức giá thị trường khu Tây – Nơi được mệnh danh giá BĐS mềm nhất Tp.HCM.

Chẳng hạn, dự án căn hộ Fifa City nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh do EximRS phân phối độc quyền có quy mô hơn 3ha đang chuẩn bị bung thị trường khu Nam dòng căn hộ, shophouse, officetel….với mức giá từ 36 triệu đồng/m2. Đây được xem là mức giá "hiếm hoi" còn sót lại tại khu vực này.

Cùng khu vực, Nam Long Group đang giới thiệu căn hộ biệt lập ven sông Flora (thuộc KĐT Mizuki Park 26ha) với mức giá trên dưới 50 triệu đồng/m2. Trước đó, các block căn hộ tại KĐT này đã bán hết, cư dân đã vào ở.

Nguồn cung "mới tinh" tại thị trường khu Nam Tp.HCM thời điểm này phải kể đến căn hộ Essensia (huyện nhà Bè, Tp.HCM) chuẩn bị mở bán vào tháng 9/2022 với mức giá dự kiến trên từ 55 triệu đồng/m2.

Hay, dự án Horizon của CĐT Phú Mỹ Hưng đang khởi động để giới thiệu ra thị trường khoảng 166 căn, dự kiến mức giá 130-150 triệu đồng/m2.

Một dự án khác là The Grand Sentosa của Novaland đang rục rịch thị trường khu Nam Tp.HCM với mức giá dự kiến khoảng 100 triệu đồng/m2.

Thị trường khu vực này trước đó từng xuất hiện loạt dự án như Saigon South Residence, Sunrise Riverside, The Park Residence, Hưng Phát Silver Star, Hoàng Anh Thanh Bình…hiện mức giá trên thị trường thứ cấp đã khá cao.

Theo ghi nhận của CBRE Việt Nam, tỉ lệ hấp thụ trung bình của các dự án mới chào bán trên thị trường khu Nam Tp.HCM thường khoảng 75-80%, nhưng một số dự án có giá trị khác biệt lại đạt được tỉ lệ cao vượt trội. Tuy nhiều dự án giá bán đang tăng nhưng nhu cầu khách hàng vẫn "săn tìm" do nguồn cung nhà ở khu vực này không nhiều.

Thời điểm này, nếu so với các khu vực khác, khu Nam Tp.HCM có dự án mới ra thị trường. Tuy nhiên, nếu nhìn từ thời điểm trước năm 2019, nguồn cung mới nơi đây sụt giảm mạnh. Tại khu vực này, những dự án có vị trí nằm không quá xa khu đô thị Phú Mỹ Hưng được người mua quan tâm. Trong đó, nhu cầu tìm kiếm tập trung mạnh ở các dự án còn mức giá trên dưới 50 triệu đồng/m2.

Theo báo cáo của DKRA Vienan, vài năm gần đây, khu Nam Tp.HCM khan hiếm nguồn cung căn hộ. Năm 2021 nguồn cung căn hộ tại khu Nam chỉ có 2.698 căn (chiếm 20% nguồn cung toàn thị trường) trong khi khu Đông đạt 7.812 căn (chiếm 58%). Hiện, nguồn cung BĐS khu Nam có dấu hiệu rục rịch trở lại nhưng cũng chỉ xuất hiện chủ yếu tại một số dự án quy mô lớn, mở bán giai đoạn tiếp theo; nguồn cung "mới tinh" chỉ "đếm trên đầu ngón tay". Điều này khiến cho mặt bằng giá liên tục lập đỉnh mới.

Nếu vài năm trước, các dự án cao cấp tại khu Nam chỉ khoảng 60 triệu đồng/m2 thì nay đạt ngưỡng bình quân trên 100 triệu đồng/m2. Ngay như các dự án thuộc khu vực huyện Bình Chánh giá cũng lên đến 50 – 60 triệu đồng/m2. Các dự án giá dưới 35 triệu đồng/m2 hầu như không xuất hiện trên thị trường.

Dù giá tăng nhưng khu Nam vẫn được nhiều người mua quan tâm khi sở hữu hệ thống giao thông khá hoàn chỉnh, kết nối thuận tiện về trung tâm thành phố cũng như các khu vực khác. Đặc biệt, mặt bằng giá BĐS khu Nam nhìn chung vẫn còn mềm nếu so với các khu Đông Tp.HCM.

Theo các chuyên gia, với hàng loạt cơ sở hạ tầng được đầu tư, thị trường BĐS khu Nam Tp.HCM thời gian qua thu hút nhà đầu tư và người mua ở. So với các khu vực khác, giá BĐS khu Nam không tăng đột biến mà luôn giữ mức tăng ổn định, tăng đều ở các giai đoạn. Do đó, dòng tiền của nhà đầu tư ít bị biến động. Đây cũng là lý do, BĐS nơi đây thu hút dòng tiền của nhà đầu tư hướng đến sự an toàn.

Trong 10 năm trở lại đây, hạ tầng khu vực phía Nam Sài Gòn có sự thay đổi chóng mặt. Loạt các tuyến đường huyết mạch được mở rộng, nâng cấp. Chẳng han như, dự án đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 45m; mở rộng đường Đào Trí lên 35m. mở rộng đường trục Bắc - Nam đoạn từ Hoàng Diệu đến Nguyễn Văn Linh; mở rộng quốc lộ 50 thành 6 làn xe và dự án đường song hành quốc lộ 50; xây Cầu Thủ Thiêm 4 nối quận 7 - quận 2; dự án tuyến Metro số 4 (Thạnh Xuân - Nguyễn Hữu Thọ - Khu đô thị Hiệp Phước) có kinh phí đầu tư hơn 97.000 tỷ đồng…

Mới đây, việc Nhà Bè, Bình Chánh định hướng trở thành quận vào năm 2025 cũng đang tạo ra cú hích thúc đẩy tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng để tăng thêm tính kết nối, làm tăng thêm sức hút của thị trường BĐS khu Nam.