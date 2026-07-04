Khu nhà tồi tàn nhưng đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh Trung Quốc

Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vốn nổi tiếng là một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ và khốc liệt nhất thế giới. Thế nhưng đằng sau những tòa cao ốc chọc trời xa xỉ, ít ai ngờ rằng những căn nhà cấp bốn dột nát, chắp vá nằm sâu trong các con ngõ Hồ Đồng ở vành đai 2 lại mang giá trị bằng cả một gia tài. Theo nhiều thông tin chia sẻ trên MXH, mức giá của một căn nhà cũ và nhỏ bé chạm ngưỡng hơn 300 tỷ đồng một cách khó hiểu.

Căn nhà xập xệ nhưng có giá trên trời

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy căn nhà trị giá 300 tỷ đồng nằm trong một lối đi chung nhỏ hẹp, cũ kỹ. Không chỉ nhỏ bé, căn nhà cũng xuống cấp trầm trọng khi các mảng tường chỉ được trát xi măng thô mộc thay vì sơn màu chỉn chu, còn mái nhà lợp bằng những tấm tôn hoặc ngói cũ bạc màu theo thời gian. Các cánh cửa ra vào bằng gỗ sơn xanh đã bong tróc, bám đầy bụi bẩn như đã lâu không có người ở. Phía trên cao là các đường dây điện và dây cáp giăng mắc tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Căn nhà bị xuống cấp không hề nhẹ

Nhà này sát nhà kia, nhưng không có ngôi nhà nào là mới mẻ hẳn. Lối đi lát gạch kéo dài, quanh co và hẹp đến mức chỉ vừa một người đi bộ hoặc một chiếc xe máy lách qua. Dọc hai bên tường hẻm là đủ loại vật dụng sinh hoạt bị chất bừa bãi, từ những chậu cây cảnh héo úa, gạch vỡ xếp chồng, chai lọ nhựa cũ, cho đến chiếc xe máy điện phải phủ bạt đều được cất gọn gàng ở lối đi, cho thấy người dân vẫn sinh hoạt bình thường và nề nếp trong khu nhà này.

Lối đi siêu hẹp

Cũng trong khu nhà đó nhưng ở một góc khác cũng chẳng khá hơn. Vẫn là lối đi siêu nhỏ và thiếu ánh sáng, hai mái nhà của hai hộ đối diện gần như chạm vào nhau. Nhưng không hề có ý định - hoặc có điều kiện - sửa chữa, những bức tường đỏ mang dáng dấp phong cách xưa dường như đã bị mục nát, chống gỗ tạm bợ và có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào.

Mái nhà chạm nhau khiến không gian u ám vì thiếu sáng

Đáng nói là dù khu nhà này đã xuống cấp trầm trọng, đây vẫn được coi là khu đất vàng nằm ngay lõi trung tâm lịch sử của Bắc Kinh (gần Tử Cấm Thành, Thiên An Môn, Vương Phủ Tỉnh) và thuộc diện bảo tồn văn hóa nghiêm ngặt. Chính phủ Trung Quốc không cho phép xây dựng chung cư cao tầng mới tại lõi di sản này. Thế nên mức giá 300 tỷ đồng nghĩa với việc mua quyền sử dụng mảnh đất độc nhất vô nhị cho giới siêu giàu.

Lối đi bên ngoài khu nhà

Nói cách khác, những bất động sản "vỏ ổ chuột, lõi kim cương" này là ván bài chiến lược của giới nhà giàu trong cuộc đua giành giật đất đai khan hiếm tại trung tâm quyền lực quốc gia. Tại Trung Quốc, để con em được học tại các trường tiểu học và trung học hàng đầu thế giới (nằm chủ yếu ở quận Tây Thành và Đông Thành thuộc Vành đai 2), cha mẹ bắt buộc phải có hộ khẩu và sở hữu bất động sản tại chính khu vực đó.

Đó cũng là lý do nhiều đại gia sẵn sàng chi hàng chục triệu tệ (10 triệu tệ tương đương 36,5 tỷ đồng) để mua một căn phòng chỉ rộng 5 - 10m², không có nhà vệ sinh riêng, chỉ để lấy một suất nhập học cho con. Họ mua xong rồi bỏ hoang hoặc cho thuê lại với giá rẻ chứ không hề đến ở.

Căn nhà 5m2 có giá đắt cắt cổ