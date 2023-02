Khu phố chỉ rộng 2km2 nhưng thu hút tới 5 triệu khách du lịch mỗi năm

Phố cổ Hội An chỉ rộng 2,2 km2 nhưng hàng năm thu hút 5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có đến 4 triệu khách quốc tế. Doanh thu du lịch của thành phố lên đến hơn 5.000 tỷ đồng (số liệu năm 2018 và 2019). Sau thời gian suy thoái vì dịch Covid-19, du lịch Hội An đã có bước trở lại mạnh mẽ. Riêng trong dịp Tết Quý Mão, mỗi ngày Hội An đón 30.000-40.000 lượt khách, theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).