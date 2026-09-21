Khu vực Đông Bắc TP.HCM đón nhu cầu đô thị hóa mới nhờ lực đẩy công nghiệp

‏Sự hoàn thiện của hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch cùng sự ra đời của các khu công nghiệp thế hệ mới cũng đang thúc đẩy khu vực Bắc Tân Uyên cũ bước vào chu kỳ đô thị hóa mạnh mẽ.‏

‏Công nghiệp phía Bắc TP.HCM bước sang giai đoạn phát triển mới ‏

‏Nhiều năm qua, Bình Dương (nay là một phần của TP.HCM) luôn giữ vững ngôi vị thủ phủ công nghiệp phía Nam. Đây là nơi hội tụ dòng vốn FDI chất lượng cao ở các lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất công nghệ cao - những ngành mang lại giá trị gia tăng lớn và ít thâm dụng lao động phổ thông.‏

‏Tính đến giữa năm 2026, đã có tới 26 dự án khu công nghiệp mang thương hiệu VSIP được triển khai trên khắp cả nước, và Bình Dương chính là nơi khởi phát cũng là nơi tập trung dày đặc nhất của hệ sinh thái này. Đáng chú ý hơn, VSIP không dừng lại ở mô hình khu công nghiệp truyền thống mà đang chuyển mình sang thế hệ "VSIP 2.0" - tích hợp quản lý thông minh, đa dạng hóa ngành nghề và hướng đến phát triển bền vững, được thí điểm ngay tại VSIP III Bình Dương từ năm 2023. Trục công nghiệp phía Bắc Bình Dương trước đây, Bắc Tân Uyên là một mắt xích trọng yếu, vì thế đang bước vào giai đoạn phát triển về chất chứ không chỉ mở rộng về lượng. ‏

‏Điểm đáng chú ý của khu vực Bắc Tân Uyên trước sáp nhập nằm ở vị trí giữa các cực công nghiệp đang phát triển nối tiếp từ VSIP II, VSIP III đến VSIP IV. Khi các khu công nghiệp thế hệ mới ngày càng hướng đến công nghệ cao, sản xuất xanh và phát triển bền vững, khu vực không chỉ hưởng lợi từ sự mở rộng của hoạt động sản xuất mà còn đứng trước sự thay đổi về cơ cấu việc làm và chất lượng nguồn nhân lực. ‏

‏VSIP II - III - IV hình thành hành lang công nghiệp mới ‏

‏Nếu nhìn trên bản đồ, sẽ thấy rõ một hành lang công nghiệp mới quanh khu vực Bắc Tân Uyên trước đây, hình thành từ nhiều thế hệ dự án nối tiếp nhau. VSIP II đã vận hành ổn định từ nhiều năm trước, là nền tảng thu hút hàng trăm doanh nghiệp FDI, kéo theo lượng lớn chuyên gia và lao động tay nghề cao gắn bó lâu dài với khu vực Tân Uyên - Bắc Tân Uyên.‏

‏VSIP III - quy mô khoảng 1.000 ha, tọa lạc ngay tại phường Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên cũ) và xã Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên cũ), khởi công từ năm 2022 với tham vọng trở thành khu công nghiệp thông minh và bền vững, đạt chứng nhận Green Mark ngay từ giai đoạn 1. Đây chính là nơi Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) đặt nhà máy sản xuất trị giá hơn 1 tỷ USD - nhà máy trung hòa carbon đầu tiên trong lịch sử tập đoàn trên toàn cầu, dự kiến tạo ra khoảng 4.000 việc làm. Ngay sau đó, Kuehne+Nagel bắt tay cùng LEGO khai trương trung tâm phân phối khu vực ngay tại đây, biến VSIP III thành một mắt xích logistics quan trọng của cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương.‏

‏Những dự án khu công nghiệp với nguồn vốn chất lượng cao sẽ là mắt xích logistics quan trọng của cả khu vực (ảnh minh họa).‏

‏VSIP IV - quy mô hơn 750 ha (giai đoạn 1 hơn 497 ha), vừa được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong năm 2026 với tổng vốn giai đoạn 1 lên tới hơn 9.700 tỷ đồng, triển khai tại khu vực Phú Giáo - giáp ranh trực tiếp với địa bàn Bắc Tân Uyên cũ, tiếp tục nối dài hành lang công nghiệp công nghệ cao dọc trục Vành đai 4.‏

‏Đi cùng làn sóng công nghiệp là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ chưa từng có: đường Vành đai 4 đoạn qua Tân Uyên - Bắc Tân Uyên với quy mô 6-8 làn xe đóng vai trò trục xương sống liên vùng; đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng dài 26km cùng đường Thủ Biên - Đất Cuốc đã hoàn thiện; các tuyến đường tỉnh ĐT746, ĐT741, ĐT742, ĐT747A cùng ĐH436, ĐH415 và nút giao Cổng Xanh liên tục được nâng cấp, mở rộng; và cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang được đầu tư, cùng định hướng đưa khu vực lên đô thị loại IV rồi tiến tới thị xã trong giai đoạn 2030-2040 - một tầm nhìn quy hoạch dài hạn đã được xác lập rõ ràng cho vùng đất rộng hơn 40.000 ha này.‏

‏Công nghiệp mở rộng đặt ra nhu cầu mới về không gian đô thị‏

‏Sự bùng nổ của các khu công nghiệp thế hệ mới kéo theo một hệ quả tất yếu: quy mô lao động gia tăng tạo nền tảng cho nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và tiện ích đô thị. Chỉ riêng giai đoạn 2 của VSIP III đã được quy hoạch cho quy mô lao động khoảng 33.000-35.000 người. Cộng thêm lực lượng chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại LEGO, Pandora và hàng chục tập đoàn khác đã hiện diện trong khu vực, áp lực về nhà ở chất lượng, trường học quốc tế, y tế và không gian sống xanh đang ngày càng hiện hữu. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, khu vực Bình Dương hiện đã quy tụ khoảng 45.000 chuyên gia và quản lý cấp cao, kéo theo mức cầu rất lớn và khắt khe về nhà ở, nhưng nguồn cung căn hộ cao cấp lại đang cực kỳ khan hiếm. Ở quy mô rộng hơn, toàn khu vực đang thu hút hơn 1,2 triệu lao động đang sinh sống và làm việc, khiến riêng trong năm 2025 Bình Dương đã phải lên kế hoạch triển khai 14 dự án nhà ở xã hội với tổng nguồn cung dự kiến gần 15.000 căn hộ mới - một con số cho thấy áp lực bổ sung chỗ ở mới hàng năm tại đây lớn đến mức nào.‏

‏Khác với các thế hệ khu công nghiệp trước đây thường phát triển tách biệt với đô thị, xu hướng hiện nay - đúng tinh thần mô hình "VSIP 2.0" - là gắn khu công nghiệp với khu đô thị - dịch vụ đi kèm ngay từ khâu quy hoạch. Đây chính là dư địa để khu vực Bắc Tân Uyên cũ định hình một mô hình đô thị sinh thái ven sông Đồng Nai, tận dụng lợi thế cảnh quan tự nhiên còn nguyên vẹn - điều mà các khu vực công nghiệp hóa sớm hơn như Thuận An, Dĩ An khó có thể tái lập được ở thời điểm hiện tại. Dòng vốn công nghiệp công nghệ cao, vành đai khu công nghiệp khép kín và hạ tầng liên vùng đồng bộ đang hội tụ để đưa khu vực này bước vào một chu kỳ phát triển hoàn toàn khác - từ vùng đất nông nghiệp ven khu công nghiệp trở thành một cực phát triển mới của khu vực phía Bắc TP.HCM.‏

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‏Nhìn rộng ra, kịch bản này không phải chưa từng có tiền lệ. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, trục Quốc lộ 13 qua Thuận An, Thủ Dầu Một đã chuyển mình từ một tuyến đường công nghiệp thuần túy thành trục đô thị quy tụ hàng loạt khu dân cư và dự án nhà ở quy mô lớn, khi hạ tầng được nâng cấp đồng bộ và lượng lớn lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp dọc tuyến dần chuyển thành cư dân cố định tại chỗ. Thực tế tại các khu vực công nghiệp hóa sớm cho thấy hạ tầng và việc làm là những động lực quan trọng thúc đẩy quá trình hình thành dân cư và mở rộng không gian đô thị. Khi công nghiệp, hạ tầng và việc làm cùng mở rộng, bài toán tiếp theo của Bắc Tân Uyên không chỉ là phát triển thêm không gian sản xuất, mà còn là hình thành môi trường đô thị đáp ứng nhu cầu cư trú và sinh hoạt của cộng đồng dân cư mới.‏