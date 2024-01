Khu vực nào của Bình Dương còn căn hộ giá 1,5 tỉ đồng/căn?

Vốn dĩ bất động sản Bình Dương được nhắc nhiều thời gian qua là bởi nơi đây là thị trường bổ sung nguồn cung căn hộ giá vừa túi tiền nhiều nhất cho Tp.HCM. Tuy vậy, suốt 5 năm qua, từ một nơi dồi dào căn hộ giá 1-1,2 tỉ đồng/căn thì đến nay tìm căn hộ giá trên dưới 1,5 tỉ đồng/căn tại Bình Dương là điều không dễ dàng.

Tp.Dĩ An và Thuận An được xem là hai “thủ phủ” của phân khúc căn hộ nhưng hiện người mua “mỏi mắt” tìm kiếm nhà giá vừa túi tiền (mức giá trên dưới 30 triệu đồng/m2). Cùng với sự biến động của thị trường chung, giá căn hộ nơi đây liên tục tăng lên trong những năm qua. Theo khảo sát mới đây của DKRA Group, giá bán căn hộ sơ cấp Bình Dương năm 2023 đã chạm mốc cao nhất 59 triệu đồng/m2 (đã VAT), thấp nhất là 27 triệu đồng/m2.

Tại các khu vực của Tp.Dĩ An như P.An Bình, P.Bình An, P.Dĩ An, P.Đông Hoà phần lớn giá căn hộ hiện đã từ 40 triệu đồng/m2. Chỉ còn P.Tân Đông Hiệp còn căn hộ giá trên dưới 30 triệu đồng/m2, nhưng số lượng ra thị trường khá ít ỏi. Ghi nhận cho thấy, tại khu vực P.Tân Đông Hiệp chỉ có một số chủ đầu tư như TT Capital, Phú Đông Group còn nguồn cung căn hộ giá trên dưới 1,5 tỉ đồng/căn ra thị trường Bình Dương trong năm 2024. Tuy vậy, số lượng căn hộ tầm giá này cũng khá thấp, chỉ xấp xỉ 3.000 căn cho cả hai dự án.

Cụ thể, Phú Đông Group đã khởi công dự án Phú Đông SkyOne tại P.Tân Đông Hiệp, sẽ đưa gần 800 căn hộ giá vừa túi tiền ra thị trường năm 2024.

Cùng khu vực, Công ty cổ phần Đầu tư TTCapital cùng 2 đối tác Nhật là Cosmos Initia (Thành viên của Daiwa House Group) và Koterasu Group mới đây ra mắt liên doanh hợp tác chiến lược, đồng hành dài hạn trong việc phát triển các dự án bất động sản vừa túi tiền. Theo đó, dự án đầu tiên mà liên doanh đầu tư sẽ nằm tại P.Tân Đông Hiệp, Tp.Dĩ An với quy mô khoảng 2.000 căn hộ, diện tích khoảng 50-60m2/căn, giá dưới 2 tỷ đồng/căn.

Trong khi cùng khu vực Tp.Dĩ An, một số dự án sẽ chào thị trường năm 2024 có mặt bằng giá khá cao, chẳng hạn như Opal Luxury của Đất Xanh giá khoảng 40-45 triệu đồng/m2; dự án Green Tower của TBS Group có giá dự kiến 50-55 triệu đồng/m2…



Quỹ đất sạch tại Bình Dương ngày càng khan hiếm, vì thế giá căn hộ sơ cấp ngày càng nâng cấp. Người mua khó tìm được dự án giá trên dưới 30 triệu đồng/m2 tại khu vực này.

Tương tự, tại khu vực Tp.Thuận An, một dự án căn hộ dọc tuyến đường quốc lộ 13 có mặt bằng giá không dưới 42 triệu đồng/m2. Một số dự án thậm chí giá đã chạm mốc 46-49 triệu đồng/m2 mặc dù có vị trí khá xa so với Tp.HCM. Để tìm căn hộ ngưỡng giá từ 30-35 triệu đồng/m2 tại khu vực này rất khó.

Trong báo cáo thị trường cuối năm 2023, DKRA Group chỉ ra, dự án căn hộ hiện vẫn phân bổ chủ yếu tại Tp.HCM và Bình Dương. Trong đó, Tp.HCM dẫn đầu toàn thị trường, chiếm 64% tổng nguồn cung sơ cấp trong năm 2023 phần lớn đến từ các dự án thuộc khu Đông. Trong khi Bình Dương chiếm 31% tổng nguồn cung sơ cấp. Sức cầu ghi nhận tăng nhẹ thời điểm nửa cuối năm nhưng tính chung cả năm 2023 tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt ở mức khoảng 44% nguồn cung sơ cấp toàn thị trường.

Theo đơn vị này, tại Tp.HCM lượng tiêu thụ sơ cấp tập trung ở những dự án tầm trung có mức giá từ 45 - 55 triệu đồng/m2, đã hoàn thiện pháp lý, tiến độ xây dựng nhanh chóng, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố. Còn tại Bình Dương giao dịch phần lớn đến từ các dự án vừa túi tiền, từ 30-40 triệu đồng/m2, nhưng sự lựa chọn của người mua không còn đa dạng như trước đây do thiếu hụt các dự án giá mềm.

Khu vực Dĩ An, Bình Dương có vị trí giáp ranh Tp.Thủ Đức, Tp.HCM nhưng mặt bằng giá hiện vẫn cách khá xa. Theo báo cáo mới đây của Nhà Tốt, giá trung bình của căn hộ sơ cấp tại thành phố Thủ Đức đạt 65,51 triệu/m2 trong quý 4/2023. Ở các dự án đã bàn giao đạt mức 65,4 triệu/m2. Theo bà Giang Huỳnh, Phó Giám đốc Savills Việt Nam, so với Tp.HCM, mặt bằng giá căn hộ tại Bình Dương còn cách một khoảng khá xa. Cơ hội thu hút nhu cầu mua ở thực tại đây còn lớn, đặc biệt các dự án căn hộ gần khu công nghiệp/cụm khu công nghiệp.

Theo dự báo, mặt bằng giá căn hộ tại Bình Dương có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong tương lai khi quỹ đất sạch để phát triển dự án không còn nhiều. Hầu hết các dự án ra được thị trường Bình Dương trong thời gian qua là quỹ đất lâu năm của chủ đầu tư. Theo đó, hiện các dự án căn hộ còn ở ngưỡng giá từ 30-38 triệu đồng/m2 tại khu vực này có thể sẽ trở thành nguồn hàng hiếm trong tương lai gần.