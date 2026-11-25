Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Tại Tây Bắc Bộ, mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ xuất hiện mưa to. Khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông; riêng TP. Huế ghi nhận mưa to đến rất to.

Nhiệt độ lúc 7h tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C. Trên biển, đặc khu Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc duy trì cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C; vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 9 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Đối với Hà Nội, thời tiết có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 trong ngày 25/11, sau đó giảm dần từ đêm. Sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh.

Phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, trong ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2–4 m, biển động.

Đáng chú ý, khu vực ven biển từ TP. Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng triều cường kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn, làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ biển.

Cảnh báo thiên tai đi kèm

Từ sáng 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi được dự báo có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải khác.