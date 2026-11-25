Từ ngày 21/11/2026, người từng kinh doanh thuộc diện quy định có thể được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp nếu đáp ứng các điều kiện theo Nghị quyết 63/2026/QH16.

Câu 1: Nhóm người từng kinh doanh nào được xóa nợ lệ phí môn bài tồn đọng trước năm 2026 theo Nghị quyết 63/2026/QH16?

A. Người ngừng hoạt động chưa đóng mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký ✔

B. Toàn bộ doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh có thời hạn dưới 12 tháng

C. Mọi cá nhân từng kinh doanh trực tuyến và đã hoàn tất đóng mã số thuế

D. Các hộ kinh doanh đang hoạt động bình thường nhưng gặp khó khăn tài chính

Giải thích:

Theo Điều 1 Nghị quyết 63/2026/QH16, chính sách xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tương ứng (kỳ phát sinh trước năm 2026) áp dụng cho người nộp thuế thuộc trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) hoặc trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) tính đến hết ngày 23/10/2026.

Đáp án đúng là: A. Người ngừng hoạt động chưa đóng mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký

Câu 2: Chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài theo Nghị quyết 63/2026/QH16 được áp dụng trong thời gian nào?

A. Từ ngày 23/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026

B. Từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2027

C. Từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028 ✔

D. Từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2028

Giải thích:

Theo Nghị quyết 63/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026, chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp được áp dụng một lần trong khoảng thời gian từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028 nhằm tháo gỡ vướng mắc cho khoảng 2,5 triệu người nộp thuế đã ngừng hoạt động.

Đáp án đúng là: C. Từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028

Cụ thể, Điều 1 nghị quyết quy định chính sách áp dụng đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, được cơ quan thuế xác định thuộc diện quy định tính đến hết ngày 23/10/2026. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Người nộp thuế thuộc diện xóa nợ lệ phí môn bài có phải lập đơn đề nghị riêng gửi cơ quan thuế không?

A. Phải nộp đơn xin xóa nợ kèm xác nhận của UBND cấp xã

B. Không phải lập hồ sơ, cơ quan thuế tự rà soát trên hệ thống ✔

C. Bắt buộc nộp hồ sơ đề nghị xóa nợ qua Cổng Dịch vụ công

D. Phải làm đơn giải trình lý do ngừng kinh doanh gửi Cục Thuế

Giải thích:

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 63/2026/QH16, người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tương ứng. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế sẽ căn cứ dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để tự động xác định, xử lý xóa nợ và công khai kết quả.

Đáp án đúng là: B. Không phải lập hồ sơ, cơ quan thuế tự rà soát trên hệ thống

Câu 4: Điều kiện bắt buộc để được xóa tiền chậm nộp của các khoản thuế khác (ngoài lệ phí môn bài) là gì?

A. Chỉ cần thuộc trạng thái ngừng hoạt động tính đến ngày 23/10/2026

B. Đã nộp đủ nợ thuế gốc, tiền phạt và có hồ sơ khôi phục/đóng mã số thuế ✔

C. Được UBND cấp tỉnh xác nhận thuộc diện hộ kinh doanh gặp thiên tai

D. Đã ngừng kinh doanh liên tục từ đủ 5 năm trở lên không phát sinh doanh thu

Giải thích:

Theo Điều 4 Nghị quyết 63/2026/QH16, Nghị quyết không xóa tiền thuế nợ gốc khác. Để được xóa tiền chậm nộp của các khoản thuế khác, người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế nợ gốc, các khoản thu khác và tiền phạt vi phạm (nếu có), đồng thời có hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Đáp án đúng là: B. Đã nộp đủ nợ thuế gốc, tiền phạt và có hồ sơ khôi phục/đóng mã số thuế

Câu 5: Trường hợp nào sau đây KHÔNG thuộc diện được xóa tiền chậm nộp theo Điều 4 Nghị quyết 63/2026/QH16?

A. Hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động và thanh lý hàng tồn kho đúng quy định

B. Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc vi phạm hóa đơn ✔

C. Doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa kịp làm thủ tục đóng mã số thuế

D. Cá nhân kinh doanh chuyển địa điểm nhưng chưa thông báo với cơ quan thuế

Giải thích:

Theo Điều 4 Nghị quyết 63/2026/QH16, người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ sẽ không được xóa tiền chậm nộp. Ngoài ra, chi nhánh/văn phòng đại diện ngừng hoạt động nhưng doanh nghiệp chủ quản vẫn đang hoạt động cũng không thuộc diện áp dụng.

Đáp án đúng là: B. Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc vi phạm hóa đơn