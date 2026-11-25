Ngày 23/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Quyết định số 163/2026/QĐ-UBND quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Quy định không áp dụng đối với các trường công lập chất lượng cao.

Theo quyết định, tiền ăn bán trú của trẻ mầm non có mức trần 22.000 đồng/bữa sáng và 35.000 đồng/bữa trưa, bữa phụ.

Đối với học sinh tiểu học, mức thu tối đa là 25.000 đồng/bữa sáng và 45.000 đồng/ngày cho bữa trưa, bữa phụ. Học sinh THCS và THPT có mức trần bữa sáng 25.000 đồng, bữa trưa không quá 45.000 đồng/ngày.

Ngoài tiền ăn, thành phố quy định mức trần dịch vụ chăm sóc bán trú là 235.000 đồng/học sinh/tháng. Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú tối đa 200.000 đồng/học sinh/năm đối với bậc mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với bậc phổ thông.

Đối với dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ, mức thu tối đa là 12.000 đồng/học sinh/giờ. Dịch vụ giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa do cơ sở giáo dục công lập thực hiện có mức trần 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy hoặc tiết dạy.

Các khoản thu khác gồm: dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô tối đa 10.000 đồng/học sinh/km; nước uống 16.000 đồng/học sinh/tháng; tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm trường phổ thông dân tộc nội trú) là 400.000 đồng/học sinh/tháng.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ mức trần để xây dựng dự toán chi phí, xác định mức thu cụ thể và thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, không vượt mức quy định.

Việc thu chỉ được thực hiện khi người học có nhu cầu và tự nguyện sử dụng dịch vụ. Các trường không được thu đối với những nội dung đã được ngân sách Nhà nước bảo đảm hoặc thuộc chương trình giáo dục bắt buộc. Với những nội dung đã được ngân sách hỗ trợ hoặc bố trí từ nguồn kinh phí khác, chỉ thu phần chênh lệch (nếu có).

Đáng chú ý, một số hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa đã được phê duyệt hoặc triển khai trước ngày 15/11/2026 theo Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND được tiếp tục thực hiện đến hết năm học 2026-2027, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật.

Quyết định số 163/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 3/12/2026.