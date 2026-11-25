Theo thông báo của Phòng CSGT, các trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do đơn vị vận hành.

Danh sách các phương tiện vi phạm cụ thể như sau:

Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện có tên trong danh sách chủ động kiểm tra thông tin, thực hiện việc xử lý vi phạm theo quy định.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ, chú ý quan sát hệ thống biển báo và điều khiển phương tiện an toàn. Việc tuân thủ giới hạn tốc độ không chỉ giúp người lái tránh vi phạm mà còn góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

(Theo Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh)