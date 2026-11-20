CSGT đề nghị 214 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện có liên quan.
- 20-11-2026CSGT đề nghị 379 chủ xe dưới đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 20-11-2026Công an đề nghị 379 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 19-11-2026Công an đề nghị 849 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 20/11/2026 đã ra thông báo danh sách các phương tiện vi phạm phạt nguội được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.
Theo đó, từ ngày 19/10/2026 đến ngày 25/10/2026, hệ thống camera AI phát hiện và ghi nhận 214 trường hợp vi phạm bị xử lý phạt nguội.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
|
STT
|
Thời gian
vi phạm
|
Phương tiện
Biển số
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
19-10-2026 07:46
|
Ô tô con
36A-202.63
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
2
|
19-10-2026 08:46
|
Ô tô con
36H-162.97
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
3
|
19-10-2026 09:00
|
Ô tô con
36B-438.26
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
4
|
19-10-2026 09:10
|
Ô tô con
36K-691.13
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
5
|
19-10-2026 09:25
|
Ô tô con
36A-002.35
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
6
|
19-10-2026 09:29
|
Ô tô con
36B-384.98
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
7
|
19-10-2026 11:36
|
Ô tô con
36K-174.63
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
8
|
19-10-2026 11:50
|
Ô tô con
29A-632.64
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
9
|
19-10-2026 13:00
|
Ô tô con
36K-270.07
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
10
|
19-10-2026 13:53
|
Ô tô con
36A-605.25
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
11
|
19-10-2026 15:01
|
Ô tô con
36N-3388
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
12
|
19-10-2026 16:27
|
Ô tô con
36B-341.00
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
13
|
19-10-2026 16:54
|
Ô tô con
29C-391.59
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
14
|
19-10-2026 16:56
|
Ô tô con
36A-998.62
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
15
|
19-10-2026 17:17
|
Ô tô con
36A-421.75
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
16
|
19-10-2026 17:24
|
Xe tải
36H-165.35
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
17
|
19-10-2026 17:30
|
Ô tô con
36A-450.04
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
18
|
19-10-2026 18:12
|
Ô tô con
36K-106.03
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
19
|
19-10-2026 20:33
|
Ô tô con
30L-891.98
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
20
|
19-10-2026 22:15
|
Ô tô con
36H-167.91
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
21
|
19-10-2026 22:18
|
Ô tô con
36A-728.02
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
22
|
19-10-2026 22:52
|
Ô tô con
36B-038.01
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
23
|
20-10-2026 05:55
|
Ô tô con
36A-818.45
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
24
|
20-10-2026 06:49
|
Ô tô con
36K-860.30
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
25
|
20-10-2026 07:50
|
Ô tô con
30G-180.87
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
26
|
20-10-2026 08:10
|
Ô tô con
36A-477.89
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
27
|
20-10-2026 09:30
|
Ô tô con
29K-119.99
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
28
|
20-10-2026 11:01
|
Ô tô con
36A-086.42
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
29
|
20-10-2026 11:01
|
Ô tô con
36K-516.01
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
30
|
20-10-2026 11:15
|
Ô tô con
36A-134.33
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
31
|
20-10-2026 11:23
|
Xe tải
36C-471.08
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
32
|
20-10-2026 13:52
|
Ô tô con
36K-657.43
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
33
|
20-10-2026 14:19
|
Ô tô con
36A-101.56
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
34
|
20-10-2026 15:20
|
Ô tô con
36C-168.11
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
35
|
20-10-2026 16:21
|
Ô tô con
36A-513.68
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
36
|
20-10-2026 16:46
|
Ô tô con
36B-400.97
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
37
|
20-10-2026 17:29
|
Ô tô con
36B-396.68
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
38
|
20-10-2026 18:00
|
Ô tô con
36A-557.33
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
39
|
20-10-2026 21:58
|
Ô tô con
36A-941.48
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
40
|
20-10-2026 22:09
|
Ô tô con
36A-105.22
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
41
|
21-10-2026 00:12
|
Ô tô con
36A-282.67
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
42
|
21-10-2026 05:02
|
Ô tô con
36C-155.25
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
43
|
21-10-2026 05:26
|
Xe tải
36B-436.84
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
44
|
21-10-2026 05:37
|
Ô tô con
36H-071.87
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
45
|
21-10-2026 07:52
|
Ô tô con
36A-034.23
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
46
|
21-10-2026 07:52
|
Ô tô con
36A-034.23
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
47
|
21-10-2026 08:19
|
Ô tô con
36A-416.09
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
48
|
21-10-2026 11:12
|
Xe tải
36C-094.99
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
49
|
21-10-2026 12:54
|
Ô tô con
36A-770.62
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
50
|
21-10-2026 13:51
|
Xe tải
36C-069.36
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
51
|
21-10-2026 14:03
|
Ô tô con
36D-004.18
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
52
|
21-10-2026 14:10
|
Ô tô con
36N-2263
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
53
|
21-10-2026 14:17
|
Ô tô con
36K-123.79
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
54
|
21-10-2026 14:39
|
Ô tô con
36B-396.81
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
55
|
21-10-2026 16:31
|
Xe tải
37H-038.15
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
56
|
21-10-2026 16:47
|
Ô tô con
36B-582.76
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
57
|
21-10-2026 18:18
|
Ô tô con
36K-974.30
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
58
|
21-10-2026 18:36
|
Ô tô con
36A-058.68
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
59
|
21-10-2026 18:53
|
Ô tô con
36A-011.86
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
60
|
21-10-2026 21:30
|
Ô tô con
36C-578.88
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
61
|
21-10-2026 23:33
|
Ô tô con
36A-299.46
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
62
|
22-10-2026 04:02
|
Xe tải
74C-082.33
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
63
|
22-10-2026 04:36
|
Ô tô con
36A-361.55
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
64
|
22-10-2026 07:20
|
Ô tô con
36K-467.81
|
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
65
|
22-10-2026 07:26
|
Ô tô con
36A-034.23
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
66
|
22-10-2026 08:17
|
Ô tô con
36A-382.46
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
67
|
22-10-2026 08:30
|
Ô tô con
36K-660.34
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
68
|
22-10-2026 08:41
|
Ô tô con
36K-729.93
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
69
|
22-10-2026 09:53
|
Ô tô con
36K-209.99
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
70
|
22-10-2026 10:31
|
Ô tô con
36A-763.07
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
71
|
22-10-2026 10:59
|
Ô tô con
36A-884.30
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
72
|
22-10-2026 11:02
|
Xe tải
36B-148.47
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
73
|
22-10-2026 11:37
|
Xe tải
36K-422.00
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
74
|
22-10-2026 11:42
|
Ô tô con
30E-425.95
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
75
|
22-10-2026 16:05
|
Xe tải
18H-037.79
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
76
|
22-10-2026 16:36
|
Ô tô con
36A-381.80
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
77
|
22-10-2026 16:38
|
Ô tô con
36K-974.49
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
78
|
22-10-2026 17:26
|
Ô tô con
36A-814.47
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
79
|
22-10-2026 18:37
|
Ô tô con
36A-888.55
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
80
|
22-10-2026 22:43
|
Ô tô con
36A-137.64
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
81
|
22-10-2026 23:13
|
Ô tô con
36E-009.65
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
82
|
23-10-2026 07:06
|
Ô tô con
36A-034.23
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
83
|
23-10-2026 08:32
|
Ô tô con
36K-188.66
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
84
|
23-10-2026 11:24
|
Ô tô con
36A-861.58
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
85
|
23-10-2026 11:26
|
Ô tô con
36C-353.14
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
86
|
23-10-2026 11:35
|
Ô tô con
36B-341.00
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
87
|
23-10-2026 12:08
|
Ô tô con
99B-351.74
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
88
|
23-10-2026 13:16
|
Ô tô con
37C-369.48
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
89
|
23-10-2026 13:19
|
Ô tô con
30K-197.79
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
90
|
23-10-2026 14:33
|
Ô tô con
36A-881.05
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
91
|
23-10-2026 17:05
|
Ô tô con
30L-951.41
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
92
|
23-10-2026 17:28
|
Ô tô con
36A-694.75
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
93
|
23-10-2026 17:30
|
Ô tô con
36A-686.22
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
94
|
23-10-2026 17:56
|
Ô tô con
36A-960.55
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
95
|
23-10-2026 18:18
|
Ô tô con
36K-081.22
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
96
|
23-10-2026 22:43
|
Ô tô con
36A-882.56
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
97
|
23-10-2026 22:45
|
Ô tô con
36A-997.11
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
98
|
24-10-2026 07:25
|
Ô tô con
36B-523.20
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
99
|
24-10-2026 08:41
|
Ô tô con
36B-114.79
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
100
|
24-10-2026 09:03
|
Ô tô con
36A-428.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
101
|
24-10-2026 09:27
|
Ô tô con
36C-488.60
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
102
|
24-10-2026 09:44
|
Ô tô con
36K-266.79
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
103
|
24-10-2026 10:33
|
Ô tô con
36A-195.50
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
104
|
24-10-2026 12:14
|
Ô tô con
36N-3031
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
105
|
24-10-2026 14:06
|
Ô tô con
36K-852.37
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
106
|
24-10-2026 14:12
|
Ô tô con
36E-009.63
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
107
|
24-10-2026 14:36
|
Xe tải
36C-506.60
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
108
|
24-10-2026 14:37
|
Ô tô con
36K-693.60
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
109
|
24-10-2026 15:52
|
Ô tô con
36H-077.38
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
110
|
24-10-2026 16:05
|
Ô tô con
36A-620.25
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
111
|
24-10-2026 16:41
|
Ô tô con
30T-0486
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
112
|
24-10-2026 17:55
|
Ô tô con
36A-238.49
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
113
|
25-10-2026 07:03
|
Ô tô con
36A-764.13
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
114
|
25-10-2026 07:33
|
Ô tô con
36A-034.23
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
115
|
25-10-2026 09:28
|
Ô tô con
30U-7465
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
116
|
25-10-2026 10:02
|
Ô tô con
36A-580.23
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
117
|
25-10-2026 10:23
|
Ô tô con
36K-566.49
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
118
|
25-10-2026 10:23
|
Ô tô con
36A-986.71
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
119
|
25-10-2026 12:15
|
Ô tô con
36A-677.46
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
120
|
25-10-2026 13:01
|
Ô tô con
36K-479.69
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
121
|
25-10-2026 14:24
|
Ô tô con
36A-866.47
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
122
|
25-10-2026 14:59
|
Ô tô con
37A-352.14
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
123
|
25-10-2026 15:14
|
Ô tô con
36A-727.05
|
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
124
|
25-10-2026 15:38
|
Ô tô con
36K-255.24
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
125
|
25-10-2026 15:43
|
Ô tô con
36K-264.43
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
126
|
25-10-2026 16:08
|
Ô tô con
36A-207.49
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
127
|
25-10-2026 18:31
|
Ô tô con
30M-054.04
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
128
|
25-10-2026 20:31
|
Ô tô con
36K-653.13
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
129
|
25-10-2026 21:18
|
Ô tô con
36A-796.94
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
130
|
19-10-2026 06:00
|
Mô tô (Xe máy)
36B1-479.79
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
131
|
19-10-2026 06:07
|
Mô tô (Xe máy)
36AN-059.88
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
132
|
19-10-2026 06:19
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-624.90
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
133
|
19-10-2026 06:21
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-514.30
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
134
|
19-10-2026 22:08
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-925.36
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
135
|
19-10-2026 22:24
|
Mô tô (Xe máy)
36B1-059.89
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
136
|
19-10-2026 22:24
|
Mô tô (Xe máy)
36B1-059.89
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
137
|
19-10-2026 22:46
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-171.06
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
138
|
19-10-2026 23:07
|
Mô tô (Xe máy)
29Y5-610.94
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
139
|
19-10-2026 23:07
|
Mô tô (Xe máy)
29Y5-610.94
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
140
|
19-10-2026 23:56
|
Mô tô (Xe máy)
36L7-9402
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
141
|
19-10-2026 23:56
|
Mô tô (Xe máy)
36L7-9402
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
142
|
20-10-2026 06:02
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-518.70
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
143
|
20-10-2026 06:07
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-905.79
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
144
|
20-10-2026 06:08
|
Mô tô (Xe máy)
36AB-591.65
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
145
|
20-10-2026 06:08
|
Mô tô (Xe máy)
36AB-591.65
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
146
|
20-10-2026 09:42
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-193.72
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
147
|
20-10-2026 09:43
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-400.57
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
148
|
20-10-2026 09:44
|
Mô tô (Xe máy)
36B1-245.21
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
149
|
21-10-2026 06:05
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-585.37
|
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
150
|
21-10-2026 06:06
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-655.95
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
151
|
21-10-2026 06:33
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-476.37
|
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
152
|
21-10-2026 06:34
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-505.10
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
153
|
21-10-2026 06:36
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-561.37
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
154
|
21-10-2026 06:40
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-527.09
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
155
|
21-10-2026 06:40
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-527.09
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
156
|
21-10-2026 06:41
|
Mô tô (Xe máy)
36AB-724.72
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
157
|
21-10-2026 06:41
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-180.74
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
158
|
21-10-2026 06:44
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-696.47
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
159
|
21-10-2026 22:31
|
Mô tô (Xe máy)
36AN-051.31
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
160
|
21-10-2026 22:31
|
Mô tô (Xe máy)
36AN-051.31
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
161
|
22-10-2026 05:53
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-49108
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
162
|
22-10-2026 05:55
|
Mô tô (Xe máy)
36B1-479.79
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
163
|
22-10-2026 05:55
|
Mô tô (Xe máy)
36B1-479.79
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại
|
164
|
22-10-2026 05:58
|
Mô tô (Xe máy)
36B4-540.47
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
165
|
22-10-2026 06:09
|
Mô tô (Xe máy)
36B2-734.36
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
166
|
22-10-2026 06:16
|
Mô tô (Xe máy)
36P9-8804
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
167
|
22-10-2026 06:17
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-518.09
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
168
|
22-10-2026 06:17
|
Mô tô (Xe máy)
36B1-729.19
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
169
|
22-10-2026 06:20
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-847.03
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
170
|
22-10-2026 06:23
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-762.26
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
171
|
22-10-2026 06:34
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-180.74
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
172
|
22-10-2026 06:36
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-290.80
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
173
|
22-10-2026 06:38
|
Mô tô (Xe máy)
36C2-245.43
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
174
|
22-10-2026 06:58
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-919.20
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
175
|
22-10-2026 07:05
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-695.35
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
176
|
22-10-2026 07:05
|
Mô tô (Xe máy)
36AB-824.23
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
177
|
22-10-2026 10:35
|
Mô tô (Xe máy)
36B2-326.51
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
178
|
22-10-2026 10:41
|
Mô tô (Xe máy)
36AB-955.64
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
179
|
22-10-2026 10:41
|
Mô tô (Xe máy)
36AB-955.64
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
180
|
22-10-2026 10:41
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-225.17
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
181
|
22-10-2026 11:25
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-842.03
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
182
|
22-10-2026 11:37
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-541.60
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
183
|
22-10-2026 11:51
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-619.12
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
184
|
22-10-2026 12:18
|
Mô tô (Xe máy)
36AB-961.79
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
185
|
22-10-2026 21:41
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-531.69
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
186
|
22-10-2026 22:06
|
Mô tô (Xe máy)
36R4-3827
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
187
|
22-10-2026 23:10
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-626.03
|
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
188
|
22-10-2026 23:10
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-626.03
|
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
189
|
23-10-2026 11:10
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-234.25
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
190
|
23-10-2026 21:19
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-471.47
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
191
|
23-10-2026 21:19
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-471.47
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
192
|
23-10-2026 21:44
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-674.37
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
193
|
23-10-2026 21:44
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-674.37
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
194
|
23-10-2026 22:51
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-907.43
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
195
|
23-10-2026 23:49
|
Mô tô (Xe máy)
29C1-905.89
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
196
|
24-10-2026 01:17
|
Mô tô (Xe máy)
36AF-083.70
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
197
|
24-10-2026 01:17
|
Mô tô (Xe máy)
36AF-083.70
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
198
|
24-10-2026 05:04
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-658.34
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
199
|
24-10-2026 06:09
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-476.37
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
200
|
24-10-2026 07:09
|
Mô tô (Xe máy)
36B1-798.22
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
201
|
24-10-2026 07:19
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-774.46
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
202
|
24-10-2026 07:39
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-643.99
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
203
|
24-10-2026 07:44
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-699.25
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
204
|
24-10-2026 08:04
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-633.26
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
205
|
24-10-2026 08:05
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-847.79
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
206
|
24-10-2026 21:59
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-929.85
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
207
|
24-10-2026 23:40
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-653.60
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
208
|
24-10-2026 23:40
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-653.60
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
209
|
25-10-2026 06:01
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-477.85
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
210
|
25-10-2026 06:02
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-491.08
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
211
|
25-10-2026 06:08
|
Mô tô (Xe máy)
36AG-027.83
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
212
|
25-10-2026 06:09
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-180.46
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
213
|
25-10-2026 06:25
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-518.09
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
214
|
25-10-2026 06:26
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-965.03
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
Cách tra cứu phạt nguội
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
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