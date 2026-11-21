Biển Đông có nơi sóng cao 5m, cảnh báo lốc xoáy

Hiện nay (21/11), vùng biển từ TP Đà Nẵng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ, đặc khu Cồn Cỏ và trạm Huyền Trân, gió Đông Bắc đã mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Riêng đặc khu Lý Sơn ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo trong đêm 21/11 và ngày 22/11, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng cao 3-5m. Tại vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, trong đêm 21/11 và ngày 22/11, vùng biển từ TP Đà Nẵng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vùng biển phía Nam vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Miền Bắc rét về đêm, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C

Dự báo thời tiết đêm 21 và ngày 22/11, Hà Nội có mây, mưa vài nơi, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Tại Tây Bắc Bộ, trời có mây, mưa vài nơi, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mây, mưa vài nơi, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, riêng vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Miền Trung có mưa, Nam Bộ ngày nắng

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Tại Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Riêng TP Hồ Chí Minh có mây, mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)