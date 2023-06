Khu vườn 20m² phủ kín hoa trên sân thượng của cô gái 9x

Cô gái trẻ có cái tên rất đáng yêu - XiaoLin, sinh năm 1994 ở Quảng Đông, Trung Quốc bắt đầu yêu thích làm vườn khi đến thăm khu vườn nhà một người bạn. Người bạn ấy của cô có mảnh đất nhỏ và trồng khéo léo với đủ các loài hoa, cây cảnh.

Khu vườn tuy nhỏ nhưng mang đến nguồn cảm hứng bất tận để cô gái dọn dẹp khoảng sân thượng và bắt đầu trồng các loại hoa mà mình yêu thích.



Trồng hoa là cách để cô gái trẻ trải nghiệm tình yêu với thiên nhiên, dễ dàng cảm nhận được sức sống cùng vẻ đẹp muôn màu của cây cỏ.

Điều quan trọng nhất chính là mỗi ngày, khi gặp những áp lực công việc, cô gái chỉ cần lên sân thượng, ngắm các loài hoa nở rộ trong vườn là đủ để mọi căng thẳng được giải tỏa, để tâm hồn luôn được thư thái, vui vẻ.

Khoảng sân thượng của cô gái trẻ ở Quảng Đông, Trung Quốc rộng 20m2.

Góc nhỏ xinh xắn là nơi cô yêu thích sau mỗi giờ làm việc.

Đây còn là góc để bạn bè của cô ghé thăm.

Cũng nhờ có khu vườn, cô gái khao khát một cuộc sống gần gũi thiên nhiên, tự do thoải mái. Ở đó, cô gái có thể tận hưởng mây gió, vui đùa cùng hoa lá. Cô cũng thử sức trồng nhiều loại hoa khác nhau như cẩm tú cầu, hoa hồng, xương rồng, các loại rau và trái cây. Nhờ am hiểu về thiên nhiên, am hiểu về cách trồng và chăm sóc, khu vườn nhỏ ấy chưa bao giờ vắng bóng sắc màu tự nhiên.

Khu vườn trên cao xanh mát bốn mùa với đủ loại hoa tươi tắn tỏa hương.

Do điều kiện mùa hè trên sân thượng có nhiệt độ tương đối cao nên cô gái chọn các biện pháp phù hợp để giúp cây cối phát triển tươi tốt. Mùa hoa cẩm tú cầu nở cũng là lúc cô gái yêu khu vườn nhất. Những chùm hoa to, đủ các màu sắc chen chúc lẫn nhau như xanh, đỏ, tím, hồng… Những khi rảnh rỗi, cô gái thường ngẩn ngơ ngắm nhìn khu vườn đẹp như mơ của mình.

Chủ nhân khu vườn trên sân thượng cũng là người yêu thích chụp ảnh. Vì thế, bạn bè ghé thăm nhà thường được cô gái chụp ảnh kỷ niệm với các loại hoa mình trồng.

Vào những ngày hè, cô gái thường trồng nhiều cẩm tú cầu xanh và các loài hoa màu tím, màu xanh khác để tạo vẻ đẹp dịu mát cho khu vườn.

Các loại hoa cô trồng đều được cắt tỉa gọn gàng, chăm bón kỹ càng. Những nỗ lực của cô luôn được đền đáp. Vì thế, cô gái thường khuyên những người bạn yêu hoa rằng chỉ cần chăm chỉ, cần mẫn, bạn sẽ luôn hái được trái ngọt, những thành quả tuyệt vời mà bạn không thể ngờ tới.

Khu vườn đẹp như tranh vẽ với đủ loại hoa rực rỡ quanh năm.

Mỗi mùa trong năm đều có những loài hoa đặc trưng nở rộ. Khu vườn bé nhỏ cũng trở nên rộng thênh thang khi hương thơm của các loài hoa lan tỏa khắp nơi. Đối với cô gái trẻ, yêu vườn chính là cách yêu mình, yêu từng ngày mình được sống.