Khung cảnh hoang tàn trơ khung tre ở khu chung cư Hong Kong (Trung Quốc) ngay lúc này: Mái ấm của gần 4.700 người chẳng còn lại gì

Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11. Vụ cháy đã kéo dài 18 giờ và lực lượng cứu hỏa, cứu hộ vẫn đang nỗ lực làm việc.

Quay trở lại thời điểm bắt đầu vụ cháy, các quan chức cho biết đám cháy bắt đầu từ giàn giáo bên ngoài của một trong những tòa nhà vào giữa buổi chiều thứ Tư và sau đó lan vào bên trong tòa nhà rồi sang các tòa nhà gần đó, có thể là do điều kiện gió.

Các chỉ huy cứu hỏa cho biết nhiệt độ cao tại hiện trường khiến các đội cứu hộ gặp khó khăn trong việc triển khai hoạt động cứu hộ. Một cột lửa và khói dày đặc bốc lên khi ngọn lửa lan nhanh sang giàn giáo tre và lưới xây dựng được dựng xung quanh bên ngoài các tòa nhà.

Ngọn lửa đã được nâng cấp lên mức báo động 5 - mức độ nghiêm trọng cao nhất - khi màn đêm buông xuống. Lực lượng cứu hỏa đã triển khai hơn 200 xe cứu hỏa và khoảng 100 xe cứu thương.

Đến sáng thứ Năm, ngọn lửa đã được kiểm soát nhưng lính cứu hỏa vẫn đang tiếp tục dập tắt hoàn toàn.

Sau khi lửa cháy hết, những khung tre lộ ra

Đến sáng 27/11, công tác dập lửa, tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang gấp rút diễn ra

Tòa nhà Wang Fuk Court bao gồm 8 tòa nhà cao tầng, mỗi tòa cao 31 tầng. Ủy viên Hội đồng Quận Tai Po, Mui Siu-fung cho biết 7 tòa nhà trong số đó đã bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.

Theo điều tra dân số năm 2021, nơi đây cung cấp 1.984 căn hộ cho gần 4.700 cư dân.

Được xây dựng vào năm 1983, các tòa nhà chung cư đang trong quá trình cải tạo, và bên ngoài các tòa nhà được che phủ bằng giàn giáo tre. Cảnh quay cho thấy ngọn lửa lan nhanh qua lớp tre.

Nguồn: Reuters, BBC, SCMP