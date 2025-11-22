Khung cảnh tan hoang ‘rốn lũ’ Hòa Thịnh
Sau nhiều ngày chìm trong biển nước, sáng 22/11, xã Hòa Thịnh, “rốn lũ” tỉnh Đắk Lắk bắt đầu lộ dần cảnh tan hoang khi nước rút. Nhiều hộ dân kiệt quệ vì nhiều ngày mắc kẹt, mất điện, mất liên lạc, trong khi lực lượng cứu trợ vừa tiếp cận được để đưa lương thực vào hỗ trợ.
Sáng 22/11, nước lũ tại xã Hòa Thịnh (vùng rốn lũ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) đã bắt đầu rút, để lộ khung cảnh tan hoang, dấu vết của một trận lũ dữ.
Ghi nhận của Tiền Phong, sáng nay khu vực xã còn mưa, một số nơi vẫn đang ngập, giao thông chia cắt từng đoạn. Lực lượng chức năng và các đoàn cứu trợ đã tiếp cận được địa phương, mang theo lương thực cho người dân vốn nhiều ngày thiếu ăn do mất điện, mất sóng liên lạc.
Chị Trần Thị Mỹ Vương (35 tuổi, thôn Phú Hữu) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: đêm 19/11, nước bất ngờ dâng ập vào nhà, ngập lút mái. “Vợ chồng tôi ôm hai con dỡ ngói leo lên mái nhà. Ngồi suốt một ngày đến khi cano tới cứu. Sáng nay nước rút, chồng tôi ở lại dọn dẹp, còn tôi ra nhận ít lương thực vì mấy hôm nay cả nhà gần như không có gì để ăn”.
Tại cùng thôn, xưởng may của ông Trương Thanh Huy (50 tuổi), nơi tạo việc làm cho 30 lao động, bị lũ nhấn chìm trong bùn đất.
“Tối 18/11 tôi khóa cửa về, nghĩ nước không vào. Nhưng đến ngày 19 thì không thể tiếp cận xưởng nữa. Sáng nay vào xem, mọi thứ tan hoang. Đồ đạc thiệt hại chắc khoảng 1 tỷ đồng, chưa kể máy móc”, ông Huy xót xa.
Ông Lê Văn Lạc (71 tuổi, thôn Phú Hữu) cho biết nước lũ dâng cao đến khoảng 3m, điều mà ông chưa từng chứng kiến trong hơn 70 năm qua. Đêm lũ đổ về, vợ chồng ông phải leo lên gác cao để lánh nạn.
“Nếu nước lên nữa chắc tôi cũng phải dỡ ngói để thoát thân. Hai đêm rồi vợ chồng tôi phải nằm trên gác, lạnh run, cũng không có gì ăn. Hôm nay nước rút mới xuống dọn nhà. Trước đó, tôi cũng không nghe báo xả lũ gì cả. Gia sản của gia đình giờ coi như mất trắng, ba con bò với hai tấn lúa trôi mất hết”, ông Lực nghẹn lời.
Cũng qua ghi nhận, trong sáng 22/11, nhiều đoàn xe cứu trợ đã vào được Hòa Thịnh, mang theo mì tôm, nước uống, áo phao và nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân
Một số hình ảnh của Tiền Phong ghi nhận được tại xã Hòa Thịnh sau trận lũ.
Tiền Phong