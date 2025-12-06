Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm

06-12-2025 - 09:36 AM | Xã hội

Từ ngày 6-10/12, miền Bắc ít mưa, rét về đêm và sáng, riêng 7/12 có mưa nhỏ rải rác. Từ khoảng 11/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo ngày mai (7/12), miền Bắc có mưa rải rác. Từ 8-10/12, miền Bắc ít mưa, trời rét về đêm và sáng. Từ khoảng 11/12, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, miền Bắc có mưa vừa, mưa to. Từ 12/12, trời có thể chuyển rét đậm.

Miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh từ khoảng 11/12 gây mưa dông.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo xa hơn, khoảng 9-11/12, khu vực từ Quảng Trị đến duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể đón một đợt mưa diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo Nguyễn Hoài

tienphong.vn

