Dự báo thời tiết 6/12: Hà Nội rét nhất 18°C, xuất hiện sương mù

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 6/12/2025

Ngày 6/12, Hà Nội và các tỉnh, thành ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái mưa vài nơi, lượng mưa không đáng kể. Sáng sớm, khu vực này khả năng xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn xa giảm. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở khu vực này dao động 16-20°C, có nơi dưới 15°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-25°C. Chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm khoảng 5°C. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội khoảng 18-20°C, cao nhất 23-25°C.

Ngày 6/12, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc có thể xuất hiện sương mù lúc sáng sớm. (Ảnh minh hoạ: Thành Vĩnh)

Sang ngày 7/12, khu vực này chuyển trạng thái mưa, mưa nhỏ rải rác, trời tiếp tục rét.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to.

Các khu vực khác, thời tiết chủ yếu ít mưa, chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, thời tiết TP.HCM cũng phổ biến mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, cao nhất 29 - 32°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 6/12/2025

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam ngày mưa rào rải rác, cục bộ mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào rải rác, có nơi mưa to và dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.