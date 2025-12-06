Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loa truyền thanh phát lúc... 3h sáng, xã ở Nghệ An lên mạng xã hội xin lỗi dân

06-12-2025 - 06:59 AM | Xã hội

Sau khi để xảy ra sự cố loa phát thanh của xã mở lúc 3 giờ sáng, xã Trung Lộc (Nghệ An) đã lên facebook đăng status xin lỗi người dân.

Tối 5/12, ông Trần Nguyên Hòa - Chủ tịch UBND xã Trung Lộc ( Nghệ An ) xác nhận, trang facebook của xã đã đăng status xin lỗi người dân toàn xã vì để xảy ra sự cố loa phát thanh mở vào thời điểm nhạy cảm là lúc 3 giờ sáng.

Facebook thông tin xã Trung Lộc gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân vì xảy ra sự cố loa phát thanh mở lúc 3h sáng.

Theo ông Hòa chia sẻ, trước đó sau các đợt mưa bão, một số cụm loa phát thanh của xã bị hư hỏng. Ngày 4/12, cán bộ kỹ thuật đã đến sửa chữa, khắc phục sự cố của loa. Sau khi sửa chữa xong, cán bộ kỹ thuật đã cài đặt giờ tự động mở loa. Tuy nhiên do nhầm lẫn nên giờ mở loa được cài đặt lúc 3h15’ sáng ngày 5/12.

“Sau khi loa phát sóng lúc 3 giờ sáng, người dân gọi điện đến nên cán bộ xã đã lập tức đến khắc phục, ngắt tín hiệu. Sự cố xảy ra trong vòng khoảng 15-20 phút”, Chủ tịch xã Trung Lộc nói.

Trưa 5/12, trang facebook của xã Trung Lộc đã đăng lời xin lỗi đến toàn thể bà con nhân dân trong xã vì sự cố hy hữu này.

“Do lỗi phần mềm kỹ thuật của hệ thống loa truyền thanh, chương trình đã tự động phát sóng gây tiếng ồn lớn, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt của bà con. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện và phiền toái mà bà con phải chịu trong thời điểm nhạy cảm này. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động an toàn, ổn định, không gây tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân”, trang facebook xã Trung Lộc viết.

Được biết, xã Trung Lộc gộp từ 4 xã cũ nên có nhiều cụm loa phát thanh. (ảnh minh họa).

Dưới bài đăng trên trang facebook thông tin của xã Trung Lộc, người dân đã để lại nhiều bình luận về sự cố hy hữu này. Nhiều người cũng thông cảm cho rằng, sự cố là ngoài ý muốn, việc xã gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân là rất trách nhiệm và ý thức.

Chủ tịch xã Trung Lộc Trần Nguyên Hòa cho biết thêm, sau khi xảy ra sự cố hy hữu này, ngoài yêu cầu viết thư xin lỗi đến người dân, xã cũng đã yêu cầu Phòng Văn hóa xã kiểm điểm cán bộ phụ trách loa phát thanh khi để xảy ra sai sót.

Theo Ngọc Tú

Tiền Phong

