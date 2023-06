Kia Carens máy tăng áp tiếp tục giảm giá: Lần đầu về mốc 725 triệu, vẫn đắt hơn Xpander và Veloz Cross

Sau đợt giảm giá đề xuất 30-60 triệu đồng cho các phiên bản động cơ xăng ngày 19/5, Kia Carens tiếp tục được phía THACO Auto giảm tiếp 20-44 triệu đồng, áp dụng riêng cho phiên bản động cơ xăng tăng áp từ ngày 30/5.

Cụ thể, Kia Carens 1.4T Premium giảm 44 triệu đồng, giá mới 725 triệu đồng, còn Kia Carens 1.4T Signature giảm 20 triệu đồng, giá mới 769 triệu đồng. Tính gộp hai lần điều chỉnh giá, hai phiên bản 1.4T Premium và Signature đã giảm 74-80 triệu đồng.

Kia Carens được giảm 20-44 triệu đồng đối với các phiên bản sử dụng động cơ xăng tăng áp.

Kia Carens được lắp ráp trong nước nên thuộc diện hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ phía Chính phủ kể từ ngày 1/7. Trong phân khúc còn có Xpander MT, Avanza Premio và Veloz Cross cũng chung xuất xứ lắp ráp trong nước, trong khi Hyundai Stargazer, Suzuki Ertiga hay Suzuki XL7 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Kia Carens không phải trường hợp cá biệt. Nền kinh tế suy thoái và lạm phát tăng cao khiến giá ô tô tại Việt Nam giảm mạnh ở mọi phân khúc. Trong nhóm MPV phổ thông, Mitsubishi Xpander giảm 65,8 triệu đồng, tặng phụ kiện và bảo hiểm đối với phiên bản AT Premium sản xuất 2022. Hyundai Stargazer giảm gần 100 triệu đồng. Suzuki Ertiga giảm cao nhất 70 triệu đồng cho phiên bản AT.



Kia Carens 1.4T sử dụng động cơ tăng áp 1.4L, cho công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 242 Nm, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe còn có hai tùy chọn động cơ khác, gồm máy xăng 1.5L và máy dầu 1.5L. Kia Carens là mẫu MPV phổ thông đa dạng tùy chọn động cơ nhất phân khúc, khi các đối thủ chỉ sử dụng duy nhất động cơ xăng 1.5L.

Ra mắt thị trường Việt giữa tháng 11/2022, Carens có sự khác biệt rõ ở ngoại hình với thiết kế theo phong cách SUV/crossover, tương tự XL7. Thiết kế Carens mới không liên quan chút nào tới đời trước. Phía trước là cụm đèn LED được cách điệu cầu kỳ. Đèn hậu của xe cũng có giao diện LED được chăm chút tỉ mỉ. Bộ mâm kích thước 17 inch.



Trang bị tiện nghi bên trong Carens 1.4T nổi bật với màn hình điện tử sau vô lăng, màn hình trung tâm 10,25 inch, bản Signature có 8 loa Bose, điều hòa tự động, phím điều khiển cảm ứng, sạc không dây... Có 2 tùy chọn bố trí 6 hoặc 7 chỗ ngồi, nhưng chỉ có trên bản Signature.

Công nghệ an toàn trên Carens so với đồng hương Stargazer thiếu khá nhiều tính năng, điển hình là gói an toàn tiên tiến. Một số trang bị an toàn cơ bản trên Carens có 6 túi khí, cảm biến va chạm trước/sau, cảm biến áp suất lốp và có cả hệ thống hỗ trợ đổ đèo như SUV.

Dẫu vậy, rào cản của Kia Carens là giá bán. Dù được giảm giá, nhưng các phiên bản sử dụng máy xăng tăng áp và máy dầu đều cao hơn một bậc so với hai đối thủ bán chạy là Mitsubishi Xpander (560-658 triệu đồng) và Toyota Veloz Cross (658-698 triệu đồng), trong khi các phiên bản máy xăng 1.5L giá tốt hơn, nhưng danh sách trang bị, tiện nghi không quá cạnh tranh.