Thêm một chiếc xe điện mini 'khuấy động' thị trường: Sức mạnh động cơ chưa bằng 1/2 Wave Alpha, sạc một lần đi 80 km, giá chỉ 180 triệu đồng

Những chiếc xe điện mini có kích thước siêu nhỏ không còn lạ lẫm với cộng đồng người hâm mộ xe điện. Không riêng Việt Nam, phân khúc này đang ngày càng nóng lên khi hàng loạt thương hiệu đưa ra những quân cờ của mình để chinh phục thị trường.

Công ty khởi nghiệp xe điện có trụ sở tại London là Ark vừa cho ra mắt chiếc xe có tên gọi Zero. Ark tự nhận mình là hãng xe thuần điện đầu tiên của Anh và Zero sẽ cạnh tranh với Citroen Ami, Opel Rocks Electric, Fiat Topolino cũng như các mẫu xe điện khác cùng phân khúc.

Chiếc xe này hiện mở bán duy nhất tại thị trường Anh với giá 5.995 bảng Anh (7.620 USD), tương đương với 180 triệu đồng và đang có kế hoạch mở rộng thị trường ra các khu vực khác khi phân khúc này đang trở nên hấp dẫn. Và với mức giá này, đây là chiếc xe điện mini có giá rẻ nhất tại Anh.

Thân xe được làm hoàn toàn bằng nhôm và xe được trang bị động cơ điện 3 mã lực (3 PS/2,2 kW) và tốc độ tối đa 45km/giờ. Ngoài ra, pin 80 Ah của xe cho phép chủ sở hữu đi được 81km cho 1 lần sạc đầy từ 6 - 8 tiếng sử dụng bộ sạc Type 1 (đến 7,4 kW) hoặc sạc Type 2 thông qua một bộ chuyển đổi. Chi phí sạc cho mỗi lần sẽ là 1 euro.

Xe có kích thước rất nhỏ với chiều dài, rộng, cao lần lượt là 2.500x1202x1.625 mm. Để so sánh, xe ngắn hơn 200 mm so với chiếc xe cỡ nhỏ quốc dân mart ForTwo và cao hơn so với chiếc Citroen Ami,...Kích thước hạn chế cũng chỉ cho phép Zero chở được hai người, với tài xế ngồi trước và một hành khách phía sau. Xe cũng có trọng lượng cực kỳ thấp với 489kg. Ngoài ra xe có các phiên bản màu đỏ, đen, xám và trắng với các trang bị có sẵn bao gồm màn hình thông tin giải trí kỹ thuật số, đèn LED, cửa sổ trời và camera lùi.

Ark cho biết mục tiêu với Zero – ngoài mục đích chính là mang lại lợi nhuận thì chiếc xe còn đóng vai trò đưa nước Anh tiến lên trong xu hướng dịch chuyển sang hệ thống giao thông vận tải xanh và sạch hơn, cũng như đảm bảo giao thông bền vững cho tất cả mọi người.

Ô tô sẽ được giao cho khách hàng sau 14 - 16 tuần kể từ khi đươn hàng được xác nhận và các đơn đặt hàng hiện tại chỉ giới hạn ở Vương quốc Anh.

Ngoài ra, công ty cũng cho biết họ đang có thêm kế hoạch tung ra thị trường một chiếc xe phân khúc A trong tương lai gần và sẽ cung cấp dịch vụ gọi xe tự lái ở London bắt đầu từ năm tới.