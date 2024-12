Kia K5 thanh lý còn từ 784 triệu tại đại lý, xe hạng D rẻ hơn cả Honda Civic hạng C bản tiêu chuẩn

Kia K5 giảm thêm tại đại lý

Kia K5 đang nằm trong nhóm sedan hạng D có giá dưới 800 triệu khi giá bán thực tế giảm tới 75 triệu đồng so với niêm yết. Cụ thể, một đại lý khu vực phía Nam đang rao bán Kia K5 phiên bản tiêu chuẩn Luxury với giá chỉ còn 784 triệu đồng. Trong khi đó, niêm yết trên website của hãng là 859 triệu đồng.

Như vậy, giá thực tế của Kia K5 nay rẻ ngang những mẫu xe phân khúc dưới như Toyota Corolla Altis bản giữa 1.8 V (780 triệu đồng), thậm chí còn thấp hơn một chút so với bản tiêu chuẩn của Honda Civic (789 triệu đồng).

Kia K5 từng được một đại lý rao bán với mức giảm 50 triệu, nay có đại lý giảm tới 75 triệu đồng. Dường như những đại lý còn tồn xe đang rốt ráo đẩy xe sản xuất 2023 nên có những nơi sẵn sàng giảm mạnh tay hơn nữa. (Ảnh: Đại lý Kia)

Tuy nhiên, giá này chỉ áp dụng cho phiên bản sản xuất 2023, số lượng cũng còn rất ít. Chẳng hạn ở đại lý chỉ còn 1 chiếc. Ngoài ra, giá bán này vẫn chưa đủ mềm nếu so với đối thủ Mazda6, khởi điểm chỉ từ 769 triệu đồng, MG7 thậm chí còn thấp hơn với mức từ 738 triệu đồng.

Trong khi đó, một đại lý khác ở miền Nam rao bán bản Premium cao hơn với mức giá 869 triệu, rẻ hơn 35 triệu so với niêm yết 904 triệu đồng. Giá này cũng chỉ ngang Toyota Corolla Altis bản HEV (870 triệu đồng). Đây là xe VIN 2023 và cũng chỉ còn 1 chiếc.

Với Kia K5 có thời gian sản xuất gần hơn cũng có ưu đãi từ hãng song là quà tặng. Cụ thể, bản GT-Line nhận được khuyến mãi trị giá 32 triệu (ưu đãi giá và 1 năm bảo hiểm vật chất), còn hai bản dưới chỉ được 1 năm bảo hiểm vật chất.

Kia K5 có gì?

Kia K5 thuộc phân khúc xe hạng D vốn không dễ tiếp cận số đông người tiêu dùng do mức giá cao, dáng sedan không còn được ưa chuộng như trước, và Toyota Camry đang phủ cái bóng khá lớn lên phân khúc. Chỉ khi Camry nhập hàng không đủ, Mazda6 và Kia K5 mới có cơ hội vươn lên dẫn trước, chẳng hạn tháng 11 vừa qua.

Lũy kế 11 tháng năm 2024, Kia K5 cũng chỉ bán được 280 xe, giảm mạnh 69,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số lũy kế của Toyota Camry trong 11 tháng của năm 2024 là 1.061 xe.

Mặt ca-lăng vẫn được làm kiểu "mũi hổ", phong cách thiết kế fastback giúp tạo điểm nhấn, nội thất sử dụng các chất liệu là da và ốp kim loại vân gỗ. (Ảnh: Đại lý Kia)

Một điểm trừ khác của Kia K5 là bản facelift đã có trên toàn cầu từ năm ngoái nhưng giờ vẫn chưa về Việt Nam. Điều này phần nào cũng khiến một nhóm người tiêu dùng thích những cái mới tỏ ra dè dặt khi quyết định mua xe.

Kia K5 vẫn sở hữu ưu điểm của xe Hàn nói chung là kiểu dáng năng động so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Phía trước có lưới tản nhiệt được thiết kế hài hòa với cặp đèn pha. Bản Luxury dùng đèn pha LED thông thường, còn bản Premium và GT-Line dùng đèn pha LED Projector. Mâm kích thước 18 inch.

Bên trong nội thất, xe trang bị màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch và bảng đồng hồ Full LCD 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp dàn âm thanh 12 loa Bose (bản Premium và GT-Line). Ghế ngồi bọc da. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, có nhớ vị trí trong khi ghế phụ chỉnh điện 6 hướng. Cả hai ghế này đều có sưởi và làm mát. Vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số. Hàng ghế sau có rèm che nắng và cửa gió điều hòa.

Bản Premium VIN 2023 cũng được giảm giá tại đại lý. (Ảnh: Đại lý Kia)

Tại thị trường Việt Nam, Kia K5 có 2 tùy chọn động cơ. Bản Luxury và Premium dùng máy 2.0 MPI, cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Bản GT-Line dùng máy 2.5 GDI, cho công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Cả 3 phiên bản đều trang bị hệ dẫn động cầu trước.

Về trang bị an toàn, Kia K5 thua thiệt các đối thủ vì không có gói an toàn và hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) đang dần phổ biến ở nhóm xe cỡ trung tại Việt Nam. Các công nghệ an toàn chỉ bao gồm ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, hiển thị điểm mù trên bảng đồng hồ, camera toàn cảnh và hệ thống 6 túi khí.

Thanh Linh