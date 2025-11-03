Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kịch bản tinh vi của nhóm lừa đảo tiền mã hóa '3COMMAS'

03-11-2025 - 07:21 AM | Smart Money

Nhóm đối tượng đã mua và điều hành một hệ thống đầu tư tiền mã hóa giả mạo mang tên "3COMMAS", đồng thời dựng giao diện mô phỏng các sàn quốc tế nhằm đánh lừa người tham gia nộp tiền.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đường dây này được cầm đầu bởi nghi can Ngọ Quang Sơn (43 tuổi, trú phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên), cùng các đồng phạm Nguyễn Thị Minh (63 tuổi, trú phường Tam Thắng, TP.HCM), Nguyễn Văn Ngọc (36 tuổi, trú xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng), Ngô Sơn Tùng (42 tuổi, trú xã Bất Bạt, TP Hà Nội).

Kịch bản tinh vi của nhóm lừa đảo tiền mã hóa '3COMMAS'- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Ảnh: CACC.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 10/2024, nhóm của Sơn đã mua và vận hành hệ thống đầu tư tiền mã hóa giả mạo mang tên "3COMMAS". Nhóm này thiết kế mô phỏng y hệt các sàn giao dịch quốc tế nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, khiến nạn nhân tin rằng đang giao dịch trên một nền tảng uy tín.

Điểm nhấn trong kịch bản lừa đảo là việc quảng bá về một con "Bot Trade" thông minh không có thật, hứa hẹn một mức lãi suất "khủng" lên đến 0,7% mỗi ngày cho các gói đầu tư từ 2.000 đến 30.000 USDT trở lên.

Kịch bản tinh vi của nhóm lừa đảo tiền mã hóa '3COMMAS'- Ảnh 2.

Hệ thống đầu tư tiền ảo có tên "3COMMAS".

Để mở rộng mạng lưới một cách nhanh chóng, các đối tượng còn áp dụng mô hình đa cấp tinh vi. Nhà đầu tư được dụ dỗ bằng việc hưởng hoa hồng trực tiếp và hoa hồng trên lợi nhuận của người do mình giới thiệu, biến mỗi nạn nhân thành một "mắt xích" lôi kéo người khác.

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện, hệ thống này hoàn toàn không hề có bất kỳ "Bot Trade" hay hoạt động sinh lời nào. Toàn bộ số tiền USDT mà nhà đầu tư nạp vào ví tổng đều được đối tượng Ngô Thành Long chuyển về các ví trung gian, sau đó chia nhau chiếm đoạt.

Kịch bản tinh vi của nhóm lừa đảo tiền mã hóa '3COMMAS'- Ảnh 3.

Đối tượng Ngọ Quang Sơn được xem là người cầm đầu đường dây lừa đảo này. Ảnh: CACC

Chỉ tính riêng tại tỉnh Khánh Hòa, cơ quan điều tra đã chứng minh nhóm này chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của 4 bị hại. Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm thêm các nạn nhân và làm rõ tổng số tiền đã bị chiếm đoạt.

Theo Thanh Thanh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/11, chuyển tiền phải khai báo đối với trường hợp sau

Từ 1/11, chuyển tiền phải khai báo đối với trường hợp sau Nổi bật

Làm giàu từ tiền số: Ảo mộng lợi nhuận khổng lồ

Làm giàu từ tiền số: Ảo mộng lợi nhuận khổng lồ Nổi bật

Mua căn hộ 4 tỷ, 3 tháng sau lời 1,3 tỷ, nữ nhân viên văn phòng nói: ‘Tôi may mắn thoát sớm, nhiều người vẫn đang mắc kẹt’

Mua căn hộ 4 tỷ, 3 tháng sau lời 1,3 tỷ, nữ nhân viên văn phòng nói: ‘Tôi may mắn thoát sớm, nhiều người vẫn đang mắc kẹt’

22:19 , 02/11/2025
Thị trường tiền số hôm nay, 2-11: Cảnh báo chiêu lừa có thể khiến nhà đầu tư mất sạch

Thị trường tiền số hôm nay, 2-11: Cảnh báo chiêu lừa có thể khiến nhà đầu tư mất sạch

21:43 , 02/11/2025
Sau những phiên giảm liên tiếp, chuyên gia dự báo bất ngờ về xu hướng của giá vàng trong thời gian tới

Sau những phiên giảm liên tiếp, chuyên gia dự báo bất ngờ về xu hướng của giá vàng trong thời gian tới

21:21 , 02/11/2025
Vừa được chuyển khoản hơn 2 tỷ tiền lương thì tài khoản ngân hàng bị phong toả, công ty khởi kiện, người công nhân kiên quyết: "Tôi có quyền giữ số tiền này"

Vừa được chuyển khoản hơn 2 tỷ tiền lương thì tài khoản ngân hàng bị phong toả, công ty khởi kiện, người công nhân kiên quyết: "Tôi có quyền giữ số tiền này"

16:47 , 02/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên