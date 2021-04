KIDO đạt 135 tỷ lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2021, tăng 182% so với cùng kỳ

Tập đoàn KIDO (KDC) vừa công bố tình hình kinh doanh quý 1/2021, ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.322 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 20,2% kế hoạch đã đề ra và lợi nhuận sau thuế đạt 134,9 tỷ đồng, tăng 182%.



Theo KDC, đà tăng chủ yếu tại mảng bán lẻ và sự đóng góp doanh thu của các sản phẩm phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán. Trong đó, doanh thu thuần từ ngành hàng dầu ăn chiếm 87% và ngành hàng kem và các ngành hàng thực phẩm khác 13%.

Bên cạnh đó, nằm trong kế hoạch mở rộng thêm ngành hàng, các sản phẩm mới thuộc ngành hàng Snacking cũng đã kịp thời có mặt trên thị trường bánh kẹo Việt nhằm cung ứng đủ hàng hóa cho người dân trong những ngày Tết. Các sản phẩm bước đầu đã nhận được sự ủng hộ và phản hồi tích cực từ phía đối tác và khách hàng.

Đặc biệt, sau khi KIDO Foods (KDF) chính thức sáp nhập, cả KDC Công ty mẹ và KDF đã cùng khai thác hiệu quả 120.000 điểm bán trong ngành hàng lạnh, giữ vững vị trí đứng đầu về thị phần Kem với tỷ lệ 43,5% (Theo Euromonitor), trong đó thương hiệu Merino chiếm 24,8% và thương hiệu Celano chiếm 17,4% thị phần. Mặt khác, ngành hàng Kem đang có sự tăng trưởng từ danh mục sản phẩm theo xu hướng và các sản phẩm trong phân khúc cao cấp của nhãn hàng Celano, đặc biệt là bộ đôi siêu phẩm "Kem Trân Châu" và bộ ba tiêu hóa khỏe "Sữa Chua Dẻo".

Chi tiết các công ty trực thuộc còn lại, gồm:

Thứ nhất, tại Dầu Thực vật Tường An (TAC): thị phần của TAC năm 2020 cũng đã tăng đáng kể từ 18,9% lên 20,8% (Theo Nielsen, tháng 4/2021), nhờ vào việc khai thác triệt để hệ thống phân phối 450.000 điểm bán. Ngoài kết quả trên, độ phủ sản phẩm cũng tăng lên hơn 30% trên các kênh: MT, GT, KA,…

Doanh thu thuần quý 1/2021 của TAC đạt 1.583 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 53% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận gộp tăng trưởng 40%, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh mẽ 160% so với cùng kỳ năm trước và lần lượt đạt 218 tỷ đồng và 97 tỷ đồng.

Thứ hai, Vocarimex (VOC) đạt doanh thu thuần 474 tỷ đồng, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm trước do không còn ghi nhận doanh thu hợp nhất từ các công ty con. Dù vậy, lợi nhuận gộp Công ty tăng 10% lên 24 tỷ đồng, nguyên nhân do VOC có dõi chặt chẽ giá nguyên liệu dầu. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt mức 9,4 tỷ đồng, tăng 196% so với cùng kỳ năm trước.

Cuối cùng, sau gần 3 năm gia nhập KDC, KIDO Nhà Bè (KDNB) đã nhận được sự hỗ trợ của Công ty mẹ trong việc cải thiện và nâng cao hiệu quả danh mục sản phẩm, cắt giảm các chi phí không tạo ra giá trị, gia tăng hiệu quả hoạt động.

Quý 1/2021, doanh thu thuần Công ty đạt 381 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận trước thuế đạt 5,4 tỷ đồng, tăng 418% so với cùng kỳ năm trước.