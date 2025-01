KIDO kiện, Tòa án cấm KIDO Foods sử dụng thương hiệu kem Celano, Dat Viet Media không được quảng cáo trong Anh trai Say Hi và 2 Ngày 1 đêm

Sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định” của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán KDC) đối với Công ty Cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO (Kido Foods, mã chứng khoán KDF) và Công ty Cổ phần Dat Viet Media, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định.

Theo đó, cấm KIDO Food sử dụng (quảng cáo, quảng bá, giới thiệu,...) nhãn hiệu Celano và buộc Công ty Cổ phần Dat Viet Media không được quảng cáo, quảng bá, giới thiệu đối với nhãn hiệu này trong chương trình "Anh Trai Say Hi” và chương trình “2 Ngày 1 Đêm", trên trang Facebook mang tên "Anh Trai Say Hi Vie Chanel" và “2 Ngày 1 Đêm Vietnam”, trên tài khoản Tiktok có tên VieOn và 2ngay1demVietnam.

Nhãn hiệu Celano được quy định theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 98453 nhãn hiệu “Celano” do Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số 5578/QĐ-SHTT ngày 27/3/2008 và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 367495 nhãn hiệu “Celano” do Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số 86634/QĐ-SHTT ngày 20/10/2020.

Trước đó, KIDO đã công bố dự thảo họp ĐHĐCĐ bất thường, dự kiến diễn ra vào 24/1/2025 tới đây, nhằm xin ý kiến cổ đông về vấn đề liên quan đến các thương hiệu của Tập đoàn sau khi không còn nắm quyền kiểm soát KDF.

Vào tháng 9/2024, Nutifood đã công bố trở thành công ty mẹ của Kido Foods (KDF) sau khi hoàn tất mua lại 51% vốn của doanh nghiệp này. Kido Foods là doanh nghiệp sản xuất và phân phối 2 thương hiệu kem Merino và Celano có thị phần lớn nhất Việt Nam.

Năm 2023, KIDO Group đã chuyển nhượng 24% vốn của KIDO Foods, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 49%, qua đó không còn nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp này. Giá trị chuyển nhượng là 1.069 tỷ đồng, tương ứng định giá công ty ở mức khoảng 4.450 tỷ đồng (200 triệu USD).

Dù tỷ lệ sở hữu không còn chi phối, song theo đại diện KIDO cho biết các thương hiệu Merino và Celano mà KDF đang sử dụng để kinh doanh vẫn là thương hiệu do Tập đoàn sở hữu. Thực tế, Kido vừa nhận lại quyền sở hữu thương hiệu Celano từ Kido Foods vào tháng 12/2023.

KIDO trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến về giao dịch bán 24% cổ phần KDF đã thực hiện. Theo ý kiến của Ban kiểm soát, do việc thoái 24% vốn KDF giảm tỷ lệ xuống 49% là việc chuyển công ty con thành công ty liên kết và việc công ty liên kết đang sử dụng các nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của KDC là vấn đề trọng yếu cần được ĐHĐCĐ xem xét và cho cho ý kiến .

KDC cũng đề xuất ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các điều khoản cụ thể, giao dịch, thỏa thuận, thương lượng với đối tác về các giao dịch và vấn đề liên quan (Các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế liên quan đến giao dịch này).

Tờ trình của KDC cho biết từ năm 2022, KIDO đã có chiến lược đưa tất cả thương hiệu từ các công ty con về CTCP Tập đoàn KIDO sở hữu. Trong đó có 34 thương hiệu, nhãn hiệu từ Kido Foods gồm các thương hiệu/nhãn hiệu: MERINOX, MERINO YEAH!, MERINO SUPERTEEN, MERINO KOOL, CELANO, CELANO PLATINUM, M, WEL YO, SỮA CHUA WEL YO Beauty, SỮA CHUA WEL YO Family, HALLO…. đã được Kido Foods kí kết chuyển nhượng cho KDC vào ngày 30/6/2022.

Sau đó, Tập đoàn sở hữu và quản lý toàn bộ thương hiệu, nhãn hiệu sử dụng tại các công ty con và công ty thành viên.

Khi KDC giảm tỷ lệ sở hữu và Kido Foods trở thành công ty liên kết, vấn đề khai thác và sử dụng các nhãn hiệu như Celano hay Merino này theo ban lãnh đạo KDC cần được ĐHĐCĐ cho ý kiến về 3 nội dung, cụ thể:

+ Giữ quyền sở hữu tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thương hiệu.

+ Quyền sử dụng/ủy quyền cho một bên thứ ba ngoài KDC và công ty con sử dụng.

+ Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đến nhãn hiệu Celano/Merino.

Trong những tháng cuối năm 2024, sau khi có ban điều hành mới, KDF đã đầu tư rất mạnh để quảng bá cho thương hiệu Celano. Đặc biệt là chiến dịch dùng dàn sao top đầu của chương trình Anh trai Say Hi để quảng bá như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, JSOL và Hurrykng.