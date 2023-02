Kiếm bộn tiền nhờ bán dưa hấu non bỏ đi

Ông Võ Ngọc Châu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa cho biết mấy ngày trước, Phòng đã nghe thông tin thương lái đến thu mua dưa hấu non bỏ đi của người dân. Điều này thấy hơi lạ vì những năm trước, dưa non bỏ đầy ruộng. "Không biết họ mua với mục đích gì nhưng thực tế đã thấy người dân bán được rất nhiều dưa non với giá tương đối cao. Điều này rất đáng mừng, vì những quả dưa non vốn được nông dân cắt bỏ để cho thối rữa trên ruộng thì nay lại bán được giá, giúp thu về số tiền lớn", ông Châu chia sẻ.