Kiếm hơn 9,9 tỷ đồng/năm, người đàn ông bật mí 2 nguyên tắc ‘luôn phải tuân thủ’ nếu muốn làm giàu

Từ “giấc mơ Mỹ” đến thu nhập hơn 9,9 tỷ đồng/năm

Vào năm 2002, Eddie Nuñez - lúc ấy mới 14 tuổi đã cùng mẹ chuyển từ Peru đến Mỹ. Nhưng hành trình theo đuổi “giấc mơ Mỹ” chưa bao giờ là dễ dàng.

Khi quyết định định cư ở Ashburn, Virginia, anh đã luôn tự nhủ cần nỗ lực và cố gắng thật nhiều để đạt được những gì mà bạn bè đồng trang lứa có được, bao gồm bằng tốt nghiệp trung học, được học đại học và có quốc tịch Mỹ.

Hơn 20 năm trôi qua, Eddie giờ đã lập gia đình với người vợ Stefani Nicole Penaranda và có hai người con. Dù quá trình gian nan, vất vả nhưng Eddie đã dần dần đạt được các mục tiêu của mình. Thậm chí, anh đã có 6 nguồn thu nhập khác nhau và kiếm được số tiền lên tới 420.000 USD trong năm 2022 (tương đương hơn 9,9 tỷ đồng).

Gia đình Eddie Nuñez

CNBC đưa tin, vợ chồng Eddie đang sở hữu một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ dọn tuyết và 7 bất động sản. Người vợ Penaranda cũng điều hành một cơ sở chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc người già/giữ trẻ và một đại lý bất động sản. Còn Eddie thì làm việc trong lĩnh vực tư vấn công nghệ thông tin kiêm nhà thầu an ninh mạng. Hai vợ chồng luôn cố gắng và đem lại cuộc sống ổn định tài chính cho các con.

Eddie chia sẻ: “Tôi hiểu tiền bạc rất quan trọng. Nhưng bạn sẽ chỉ đạt được nếu nỗ lực hết mình. Tôi muốn đem lại cho gia mình những thứ mà tôi đã thiếu thốn khi còn nhỏ”.

Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận điều hành 6 công việc cùng một lúc là một thách thức rất lớn nhưng anh vẫn muốn cố gắng hơn nữa. Theo CNBC, cặp vợ chồng còn đang trong quá trình thương thảo để mua thêm một quán cà phê.

Chăm chỉ làm việc và nhiều khoản thu nhập là chìa khóa

Eddie chia sẻ trước khi trở thành một chủ doanh nghiệp thành công, anh luôn có suy nghĩ phải nỗ lực làm việc nhiều hơn người khác. Chính hoàn cảnh đã thôi thúc Eddie bởi mẹ anh đã phải làm tới 3 công việc cùng một lúc để trang trải cuộc sống.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Eddie bắt đầu tham gia các lớp đào tạo y tá tại Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia. Học phí mỗi lớp lên tới 1.700 USD, vì vậy anh chỉ có khả năng tham gia một khóa.

Sau này, anh chuyển hướng sang nghiên cứu về an ninh mạng cùng với đầu tư và hy vọng thu được lợi nhuận nhanh chóng. Eddie cũng cố gắng làm đủ mọi cách để tăng thêm thu nhập như mở hàng loạt các doanh nghiệp, bao gồm bán nhà phao, bóng chạy cho chuột hamster,...thậm chí là phát triển và bán một trò chơi có tên là Torito. Nhưng tất cả đều thất bại.

Dù vậy, may mắn đã mỉm cười với gia đình anh. Đến cuối năm 2011, Eddie và Penaranda đã đạt được thành công đầu tiên với dịch vụ dọn tuyết bằng xe tải.

Công ty khởi nghiệp với một chiếc xe dọn tuyết trị giá 17.000 USD, sau đó nhanh chóng trở thành một đội 10 xe. Hay vào năm 2017, Penaranda đã mở một nhà trẻ. Hiện cô đang trông nom 12 đứa trẻ và mang về thu nhập 168.300 USD vào năm ngoái. Với đại lý bất động sản, cô cũng kiếm được 9.600 USD.

Chưa hết, bên cạnh các công việc kinh doanh riêng, Eddie cũng tốt nghiệp cử nhân an ninh mạng tại Đại học Maryland vào năm 2018. Giờ đây, anh kiếm được khoảng 113.800 USD từ công việc toàn thời gian với tư cách là nhà thầu an ninh mạng kiêm nhà tư vấn tự do.

Ngoài ra, vợ chồng nhà Eddie cũng đầu tư bất động sản. Bảy căn hộ cho thuê đã giúp họ thu về khoảng 10.800 USD/tháng.

Eddie chia sẻ rằng, để đạt mục tiêu làm giàu nhanh chóng, ngoài việc chăm chỉ, bạn cần có nhiều nguồn thu nhập khác nhau thay vì một công việc duy nhất.

Được biết, Eddie cũng đã đầu tư vào ít nhất 2 công ty nữa cũng như thêm 20 bất động sản cho thuê - một khoản thu nhập thụ động ổn định.

