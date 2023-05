Kiểm soát đặc biệt Công ty CP Chứng khoán Tân Việt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (Chứng khoán Tân Việt) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, với lý do: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2022 do công ty lập không được kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18-5 đến ngày 17-9.



Chứng khoán Tân Việt được thành lập năm 2006 với số vốn điều lệ là 55 tỉ đồng. Sau 4 lần tăng vốn đến tháng 6/2021, vốn điều lệ của TVSI đạt mức 2.639 tỉ đồng.

Trước đó, vào đầu năm 2023, công ty Chứng khoán Tân Việt đã bị phạt gần 750 triệu đồng do vi phạm liên quan đến hoạt động tư vấn, phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhưng chưa thực hiện hết trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi rà soát việc đáp ứng quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp của một số tổ chức phát hành; không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán; đăng ký và lưu ký trái phiếu không đúng thời hạn; chậm công bố nhiều nội dung...



Hồi tháng 10-2022, cơ quan công an đã bắt tạm giam 4 người, có liên quan đến vi phạm phát hành trái phiếu của công ty CP An Đông thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát giai đoạn năm 2018-2019.

Chứng khoán Tân Việt là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của Tập đoàn Đầu tư An Đông – doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.