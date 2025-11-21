Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kiểm soát tàu cá và thông tin ngư dân trên ứng dụng VNeID

21-11-2025 - 09:08 AM | Kinh tế số

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tập đoàn Viettel về việc đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát tàu cá và thông tin ngư dân trên ứng dụng VNeID.

Kiểm soát tàu cá và thông tin ngư dân trên ứng dụng VNeID- Ảnh 1.

Đưa hệ thống vào sử dụng trên VNeID sẽ tạo kênh quản lý thống nhất, hiện đại, tăng hiệu quả giám sát tàu cá, hỗ trợ thực thi pháp luật trên biển - Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, thực hiện Công điện 198/CĐ-TTg ngày 17/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về cao điểm chống khai thác IUU và thúc đẩy phát triển bền vững ngành thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Thủy sản và Kiểm ngư) phối hợp Bộ Quốc phòng (Bộ đội Biên phòng) và Viettel đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống quản lý tàu cá chuyên ngành thủy sản và hệ thống quản lý tàu cá của Bộ đội Biên phòng, góp phần số hóa toàn diện công tác quản lý tàu cá.

Theo Thông báo 620/TB-VPCP ngày 14/11/2025 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện và đưa vào sử dụng ứng dụng quản lý tàu cá và thông tin ngư dân trên VNeID. Để đáp ứng tiến độ này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai một số nhiệm vụ:

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng và Viettel triển khai kết nối ứng dụng VNeID với hệ thống quản lý tàu cá của Bộ đội Biên phòng.

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với Cục Thủy sản và Kiểm ngư, bảo đảm hoàn thành kết nối và đưa ứng dụng vào vận hành trước ngày 21/11/2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định việc đưa hệ thống vào sử dụng trên VNeID sẽ tạo kênh quản lý thống nhất, hiện đại, tăng hiệu quả giám sát tàu cá, hỗ trợ thực thi pháp luật trên biển và đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU theo khuyến nghị của EC. Bộ cũng đề nghị các đơn vị liên quan tích cực phối hợp để hoàn thành đúng tiến độ.

Theo Đỗ Hương

Báo Chính phủ

VNEID

