Kiểm soát việc sử dụng tài khoản, thẻ ngân hàng chuyển tiền cá độ bóng đá

NHNN yêu cầu các đơn vị hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán chủ động thông tin, hướng dẫn người dân không thực hiện các hành vi bị cấm như: thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán; Mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ; Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử...

Văn bản 4347/NHNN-TT nhấn mạnh, không sử dụng hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp khác.



Người đứng đầu NHNN địa phương chủ động theo dõi tình hình an ninh, an toàn, các phương thức, thủ đoạn tội phạm liên quan đến hoạt động thanh toán trên địa bàn. Chỉ đạo, cảnh báo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên địa bàn thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, hoạt động trung gian thanh toán.



Thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong việc chấp hành quy định pháp luật để đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán.

Đồng thời, cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng có liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện, phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật.