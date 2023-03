Kiểm toán cần thời gian thu thập chứng từ, "nội chiến"..., Xây dựng Hòa Bình (HBC) xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã: HBC) vừa có văn bản gửi lên Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về việc xin gia hạn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Lý do được Hòa Bình đưa ra là bởi trong thời gian gần đây, loạt công trình trên cả nước của Hòa Bình bị ngưng trệ do thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn; nhiều khách hàng lớn của Tập đoàn gặp khó khăn rất lớn về dòng tiền dẫn tới không thể triển khai thi công và thanh toán đúng hạn cho công ty. Dẫn đến, tình hình thu tiền tại các dự án của Hòa Bình bị ảnh hưởng nghiêm trọng so với các tháng trước và so với kế hoạch.

Trong bối cảnh đó, đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian để tiến hành các thủ tục và thu thập thêm các chứng từ mới có thể hoàn thành được BCTC Kiểm toán 2022 của Hòa Bình.

Thêm vào đó, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, Tập đoàn ghi nhận nhiều biến động về nhân sự cấp cao, cũng như xung đột trong HĐQT trong sự việc của ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú. Đây cũng là nguyên do khiến Hòa Bình gặp nhiều vướng mắc trong việc phối hợp hoàn thành BCTC và công bố thông tin đúng thời hạn.

Do vậy, Hòa Bình không thể công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo quy định của Bộ Tài chính là vào ngày 30/3/2023. Công ty mong muốn Ủy ban chứng khoán xem xét gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 chậm nhất đến ngày 12/5/2023.

Trước đó, ngày 28/3, Xây dựng Hòa Bình đã bị HoSE nhắc nhở vì vi phạm công bố thông tin và giao dịch với các bên liên quan chưa đúng quy định.

HOSE cho biết, qua rà soát hồ sơ báo cáo/công bố thông tin của Xây dựng Hòa Bình trong thời gian vừa qua, HOSE nhận thấy Xây dựng Hòa Bình không thực hiện công bố thông tin quyết định về việc trở thành/không còn là công ty mẹ của một số công ty: CTCP Kỹ thuật Hòa Bình Oseven, Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc, Công ty TNHH Bất động sản Pax Land, Công ty TNHH MTV Pax Sky, CTCP Tiến Phát Tân Thuận.

Ngoài ra, Xây dựng Hòa Bình thực hiện giao dịch với các bên liên quan chưa đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 292, 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Chứng khoán và Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

HOSE đề nghị Xây dựng Hòa Bình nghiêm túc tuân thủ các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, báo cáo kết quả khắc phục các vi phạm về HOSE trong thời gian sớm nhất.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tự lập, trong quý 4/2022, bão giá nguyên vật liệu cùng nhiều chi phí khác đã được phản ánh vào giá vốn khiến cho Hòa Bình lỗ gộp 426 tỷ đồng. Công ty gánh khoản lỗ 117 tỷ đồng từ bán các khoản đầu tư, đồng thời trích lập gần 360 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi. Do đó, Hòa Bình lỗ 1.202 tỷ đồng trong quý này. Cả năm lỗ 1.140 tỷ đồng.