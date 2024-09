Kiểm toán nhà nước phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ

Trưa 10/9, Công đoàn Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Lễ Phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra; trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc KTNN.

Lãnh đạo KTNN cùng đông đảo công chức, viên chức, người lao động KTNN tham dự Lễ phát động. Ảnh: N. LỘC

Tham dự Lễ Phát động có Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Tuấn Anh, Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN, cùng công chức, viên chức, người lao động KTNN.

Lễ Phát động diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại trụ sở KTNN (116 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội) và tại điểm cầu các KTNN khu vực.

Chủ tịch Công đoàn KTNN Trần Kim Lộc phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: N. LỘC

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Công đoàn KTNN Trần Kim Lộc cho biết, những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng nề. Bão lũ làm nhiều người chết và mất tích, nhiều ngôi nhà bị ngập, sập đổ, hư hỏng; nhiều hecta lúa, hoa màu bị ngập, vùi lấp, nhiều hecta thủy sản bị thiệt hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều con đường, cây cầu bị hỏng, xuống cấp; nhiều nơi đang bị chia cắt, nhiều khu vực dân cư bị cô lập…

Lãnh đạo KTNN ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh: N. LỘC

Với tinh thần Chung tay cùng đồng bào khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 3 gây ra, phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", "nhường cơm sẻ áo" cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra, Ban Thường vụ Công đoàn KTNN tổ chức Lễ phát động nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại và các hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Mức ủng hộ tối thiểu là 01 ngày lương.

“Thay mặt Ban tổ chức, tôi thiết tha kêu gọi sự tham gia tích cực, đông đủ, nhiệt tình của tất cả các vị đại biểu, công chức, viên chức, người lao động KTNN” - Chủ tịch Công đoàn KTNN kêu gọi.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo KTNN cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động KTNN đã trực tiếp quyên góp, ủng hộ nhân dân vùng bị bão lũ, thiên tai.

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN cùng các công chức, viên chức, người lao động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh: N. LỘC

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, Công đoàn KTNN đã tiếp nhận số tiền 1.086 triệu đồng. Ngay trong chiều ngày 10/9, toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ngoài việc ủng hộ trực tiếp tại Lễ phát động, Công đoàn KTNN tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ, đóng góp của các tập thể, cá nhân đến hết ngày 20/9/2024.