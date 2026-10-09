Kiểm tra hành chính lúc giữa trưa, công an bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng SN 1994

Công an thành phố Hà Nội ngày 9/10/2026 cho biết, Công an phường Phú Diễn mới đây đã phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp nhiều máy tính xách tay.

Trước đó, vào trưa ngày 02/10/2026, tại khu vực ngã ba đường Cầu Diễn – Văn Tiến Dũng, Công an phường Phú Diễn tiến hành kiểm tra hành chính Nguyễn Tiến Dũng (SN: 1994; Trú tại xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Tại thời điểm kiểm tra, Dũng đeo một ba lô màu đen, bên trong có 04 máy tính xách tay có dấu hiệu bất thường.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Dũng khai nhận hành vi trộm cắp tài sản do đối tượng thực hiện vào sáng các ngày 29/9 và 02/10/2026.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Qua xác minh, Nguyễn Tiến Dũng là đối tượng đã có 05 tiền án, chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương ngày 02/4/2026.

Hiện, Công an phường Phú Diễn đã thu giữ tang vật vụ án cùng các đồ vật, phương tiện có liên quan đồng, thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Dũng về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà nội khuyến cáo: Người dân, đặc biệt là sinh viên, người thuê trọ, cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản; thường xuyên kiểm tra, khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng; không để máy tính, điện thoại và các tài sản có giá trị tại vị trí dễ quan sát, tiếp cận; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện người, phương tiện có biểu hiện nghi vấn để phối hợp kiểm tra, xử lý.