Kiểm tra một xe ô tô tải, phát hiện điều bất thường

Thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Đoàn Liên ngành chỉ đạo, đôn đốc, giám sát kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thái Nguyên chủ trì phối hợp với Đội QLTT số 1 triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh.



Lực lượng QLTT tỉnh Thái Nguyên kiểm tra và xử lý số lượng lớn chân gà rút xương và gà ủ muối trên đường lưu thông

Tại khu vực phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên, Đoàn Liên ngành phối hợp với Đội QLTT số 1 đã phát hiện xe ô tô tải đang dừng đỗ có dấu hiệu vi phạm qua xác minh người điều khiển phương tiện kiêm chủ hàng là ông TVT (trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) chở trên thùng xe các thùng xốp loại lớn bên trong có chứa 300 túi chân gà rút xương được đựng trong túi zíp và 102 gói gà ủ muối nguyên con đã được hút chân không.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông TVT thừa nhận toàn bộ số hàng hóa trên được mua "trôi nổi" từ một số cá nhân bán hàng lưu động không rõ địa chỉ tại thị trường TP Hà Nội, sau đó vận chuyển về Thái Nguyên để bán lẻ kiếm lời. Toàn bộ số thực phẩm này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Đội QLTT số 1 đã xử phạt ông TVT về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc len lỏi vào thị trường trong dịp giáp Tết Nguyên đán; gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, Đoàn liên ngành của tỉnh do Chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên chủ trì tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, đôn đốc, giám sát kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.