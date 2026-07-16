Kiểm tra nơi phát ra tiếng nước chảy, người phụ nữ chết lặng khi thấy thứ ẩn kín bên trong: Tới 1.200 con

Kiểm tra nơi phát ra tiếng động, người phụ nữ không dám ngủ trong nhà

Người phụ nữ tên Anne-Marie Murchie, 41 tuổi, sống tại Dyce, gần thành phố Aberdeen, Scotland, từng nghĩ âm thanh lạ trong nhà chỉ là một vấn đề nhỏ. Tuy nhiên, khi tiếng động ngày một rõ, đặc biệt vào chiều tối và lúc gần sáng, cuộc sống của cô bắt đầu bị đảo lộn.

Theo The Press and Journal ngày 18/7/2025, Anne-Marie nghe thấy tiếng sột soạt liên tục từ những khoảng rỗng bên trong tường. Âm thanh dày và đều đến mức cô mô tả nó giống như tiếng nước đang chảy ở đâu đó trong nhà.

Ban đầu, nữ tài xế taxi cho rằng một tổ ong vò vẽ có thể đã hình thành trong công trình. Cô tìm đến nhân viên kiểm soát sinh vật gây hại, nhưng người này lại chú ý tới những hình ảnh bất thường được camera chuông cửa ghi lại.

Những bóng nhỏ liên tục xuất hiện khi trời tối không phải côn trùng. Chúng bay ra, quay về rồi biến mất qua các khe hở. Lúc này, Anne-Marie mới biết phía sau tường, trên trần và quanh hệ thống đèn âm trong bếp đang ẩn giấu một đàn dơi khổng lồ.

Kết quả khảo sát sau đó còn vượt xa tưởng tượng. Cơ quan bảo tồn thiên nhiên Scotland NatureScot sử dụng thiết bị ảnh nhiệt và ghi nhận hơn 500 con dơi trưởng thành cùng trên 300 con non trong ngôi nhà.

Dựa trên số lượng quan sát được và đặc điểm sinh sản của đàn dơi, giới chức nhận định tổng số cá thể trú ngụ tại đây có thể lên tới 1.200 con. Đây là con số ước tính, bởi phần lớn đàn dơi vẫn ẩn trong những khoảng rỗng khó tiếp cận của tường và trần.

Đàn dơi tập trung phía sau các đèn âm trong bếp, đôi khi còn làm bật đèn khỏi vị trí. Tiếng vỗ cánh gần như không ngừng, lớn hơn vào khoảng 17-18 giờ, khi chúng chuẩn bị bay ra ngoài, và khoảng 5 giờ sáng, lúc cả đàn trở về.

"Tôi sợ phải bước vào nhà. Đôi khi tôi thực sự ngủ ngoài ô tô" , Anne-Marie kể. Không chỉ âm thanh, mùi ẩm mốc nồng trong nhà cũng khiến cô khó chịu. Chú chó Shih Tzu tên Mason cũng bị xáo trộn bởi tiếng động, trong khi bạn đời của cô, Scott, bình tĩnh hơn.

Nỗi sợ lên đến đỉnh điểm sau một lần Anne-Marie trở về với hy vọng đàn dơi đã rời đi. Trong lúc vào phòng tắm vào ban đêm, cô đưa tay lấy giấy vệ sinh thì một con dơi bất ngờ bay ra từ giá đỡ và bám vào tay.

Sự việc khiến người phụ nữ tiếp tục chọn ngủ trong ô tô thay vì ở lại nhà. Với một người làm nghề lái taxi tự do, việc nơi ở bị xáo trộn trong thời gian dài cũng ảnh hưởng đáng kể tới sinh hoạt và công việc hằng ngày.

Vì sao không thể tự ý đuổi đàn dơi?

Dù muốn đàn dơi nhanh chóng được đưa ra ngoài, Anne-Marie không thể tự ý bịt các khe hở hoặc di chuyển nơi trú ngụ của chúng. Theo NatureScot, tất cả các loài dơi tại Scotland đều được bảo vệ ; việc làm tổn hại, gây xáo trộn hoặc phá hủy nơi trú có thể vi phạm quy định bảo tồn.

NatureScot cho biết dơi thường chỉ trú trong nhà theo mùa, khoảng 4-5 tháng mỗi năm. Chúng hình thành đàn sinh sản vào tháng 5 và tháng 6, sau đó thường rời đi vào tháng 8 hoặc đầu tháng 9, khi dơi non đã cai sữa và có thể tự bay.

Điều này đồng nghĩa gia đình Anne-Marie phải chờ đàn dơi rời khỏi ngôi nhà một cách tự nhiên. Cơ quan chức năng dự kiến quay lại kiểm tra; nếu xác nhận chúng đã đi hết, chủ nhà có thể xin giấy phép để bịt các lối xâm nhập, ngăn chúng quay lại vào năm sau.

Anne-Marie cho rằng quy định nên có cơ chế linh hoạt hơn để người có chuyên môn được phép di chuyển đàn dơi tới nơi khác theo cách nhân đạo. Cô không muốn làm hại chúng, nhưng cũng mong lấy lại cảm giác an toàn trong chính ngôi nhà của mình.

Thứ tưởng chỉ là một tiếng động nhỏ cuối cùng khiến người phụ nữ phải rời giường ngủ, ra ô tô qua đêm và chờ những "vị khách" ẩn sau tường tự rời đi.

Theo The Press and Journal, The Times, NatureScot.