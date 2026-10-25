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Kiểm tra phòng trọ lúc 23 giờ, công an bắt quả tang 2 đối tượng

| | Xã hội

Trong quá trình kiểm tra, Công an phường Hòa Khánh phát hiện một nhóm người có biểu hiện nghi vấn.

Công an thành phố Đà Nẵng ngày 24/10/2026 cho biết, qua kiểm tra một phòng trọ trên đường Khánh An 7 vào đêm 22/10/2026, Công an phường Hòa Khánh phát hiện 4 người có kết quả test nhanh dương tính với ma túy.

Trong đó, 2 trường hợp bị lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 22/10/2026, trong quá trình kiểm tra, Công an phường Hòa Khánh phát hiện một nhóm người có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ trên đường Khánh An 7. Tiến hành kiểm tra, test nhanh, lực lượng Công an xác định cả 4 người đều dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua xác minh ban đầu, Công an phường đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 2 trường hợp về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các nội dung liên quan đang tiếp tục được xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trong ngày 22/10/2026, Công an phường Hòa Khánh phát hiện tổng cộng 6 trường hợp dương tính với ma túy. Kết quả này cho thấy yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy, kịp thời phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Công an phường Hòa Khánh tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh nguồn ma túy, những người có liên quan và các hành vi vi phạm khác (nếu có), kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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